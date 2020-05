Sevnica je prostovoljstvu prijazno mesto

31.5.2020 | 15:00

Na Ta veseli dan prostovoljstva so mlade prostovoljke v Sevnici delile časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame, ki ga je izdala Slovenska filantropija. (Foto: Občina Sevnica)

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka od 25. do 31. maja, je Slovenska filantropija razglasila prejemnike nazivov Prostovoljstvu prijazno mesto 2020, ki ga podeljuje občinam, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo. Že četrto leto zapored je naziv prejela tudi Občina Sevnica.

Namen Nacionalnega tedna prostovoljstva je praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihovo udejstvovanje in povabilo posameznikom, da spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skupnosti.

Poleg naziva Prostovoljstvu prijazno mesto Slovenska filantropija vsako leto podeli tudi nazive Junaki našega časa šolam in dijaškim domovom z najbolje organiziranim prostovoljstvom, Naj prostovoljec in Naj prostovoljka, zaposlen oziroma zaposlena v javni upravi ter Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev.

Občina Sevnica aktivno podpira prostovoljce in prostovoljske organizacije, saj ves čas skrbi za ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij. Hkrati s pomočjo jasno opredeljenih aktivnosti za razvoj prostovoljstva omogoča promocijo prostovoljstva in prostovoljcev, ki s svojim nesebičnim delom nenehno izboljšujejo kakovost življenja občanov in prispevajo k razvoju občine.

L. M.