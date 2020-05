Karitas poziva k skrbi za zdravje na svetovni dan brez tobaka

31.5.2020 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Danes obeležujemo svetovni dan brez tobaka.

Na Škofijski karitas Novo mesto začenjajo z novim projektom zdrav-je, s katerim želijo v njihov program vključiti čim več ljudi, »saj menimo, da je ohranjanje zdravja pomembno. Vse ljudi dobre volje in še posebej prejemnike pomoči Karitas in vse, ki jih težijo stiska, tesnoba, negotovost, strah pred izgubo službe ali dohodka, materialna, duševna ali duhovna stiska, občutek nemoči ali osamljenosti in odrinjenosti želimo opogumiti, da namesto po nadomestkih in omamnih substancah, posežejo po stvareh in sredstvih, ki resnično pomagajo, vračajo energijo, ugodno vplivajo na naše počutje in pripomorejo k boljši psiho-fizični kondiciji,« pravi Tamara Dvornik.

Zato danes na njihovih spletnih kanalih in družbenih omrežjih objavljajo video vodene telovadbe s povsem vsakdanjim pripomočkom - metlo in vse vabijo: skupaj za ZDRAV-JE, z zdravo prehrano in gibanjem.

»Skupaj pometimo proč skrbi, škodljive substance in naredimo prostor za polno in zdravo življenje. Pridružite se nam, skupaj zmoremo,« pravi Dvornika.

Kajenju tobaka strokovnjaki po vsem svetu pripisujejo veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti, zato na ta dan po vsem svetu opozarjajo na hude posledice uporabe tobaka in spomnijo na ukrepe, ki zmanjšujejo uporabo tobaka in tako varujejo zdravje ljudi.

Pobudi in skrbi za bolj zdrav način življenja se pridružujejo tudi na Karitas, še posebej v Mariboru, Celju in Novem mestu. Združeni v projektu ZDRAV-JE, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, skušajo zdrav način prehranjevanja in gibanja približati prejemnikom pomoči Karitas – socialno ogroženim in ranljivim osebam.

»Zavedamo se, da je kajenje tobaka marsikomu izhod v stiski, navidezna uteha pod duševnimi in duhovnimi bremeni vsakdana ali sladka razvada, ki vsaj navidezno lajša življenje in ga dela bolj znosnega. Žal vemo, da kajenje povzroča številne negativne posledice za zdravje kadilcev in njihovih bližnjih ter marsikoga pripelje do prerane smrti,« pravijo v Karitas.

