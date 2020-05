Iztekal je amonijak

31.5.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.41 je na Cesti 4. julija v Krškem zaradi okvare ventila iztekal amonijak iz rezervoarja za hladilnike. Gasilci PGE Krško so zatesnili ventil in tako preprečili nadaljnje iztekanje, z merilnikom preverili koncentracijo plina v prostoru, z vpojnimi sredstvi posuli iztekli amonijak in prezračili prostore.

Rešili ujeto osebo iz dvigala

Danes ob 15.30 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom iz okvarjenega dvigala rešili ujeto osebo in prepovedali uporabo dvigala do prihoda servisne službe.

L. M.