Začenja se preventivna akcija Hitrost

1.6.2020 | 14:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 14. junija. Agencija bo v tem času predvsem informirala in ozaveščala, policisti pa bodo po državi poostreno spremljali hitrosti v cestnem prometu.

Policisti bodo obenem pozorni na ostale kršitve v cestnem prometu, s katerimi bi vozniki lahko ogrožali lastno varnost in varnost drugih udeležencev.

Namen poostrenega nadzora je umirjanje prometa in zagotavljanje varnih poti do cilja za vse prometne udeležence. S sproščanjem ukrepov se je gostota prometa namreč že povečala, v tem tednu, ko je začel veljati preklic epidemije in se v šole vračajo preostali osnovnošolci, pa na agenciji za varnost prometa pričakujejo, da se bo še povečala.

Akcijo bodo ponovili avgusta

Neprilagojena hitrost je bila lani najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom. Kršitve cestno-prometnih predpisov s področja hitrosti predstavljajo tretjino vseh kršitev.

Po podatkih agencije se je med 1. januarjem in 20. majem po trenutno dostopnih začasnih podatkih na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 931 prometnih nesreč. Glede na minulo leto, ko je bilo v enakem obdobju takšnih nesreč 1.048, beležimo 11-odstotno zmanjšanje.

Letos je Policija od 1. januarja do 28. maja obravnavala skupaj 124.219 kršitev voznikov cestno-prometnih predpisov, v enakem obdobju lani pa 151.191. Kršitve s področja hitrosti predstavljajo okrog tretjino vseh ugotovljenih kršitev. Policija je tako od 1. januarja do 28. maja letos obravnavala 40.980 kršitev s področja hitrosti, kljub zmanjšanju obsega prometa v časa trajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. V primerljivem obdobju lani je bilo obravnavanih 52.555 takšnih kršitev. Toda kljub zmanjšanju ugotovljenih kršitev je v tem obdobju zabeležen porast deleža prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti (med vsemi vzroki za nastanek prometnih nesreč), ki znaša 18,8 odstotkov, lani pa je znašal 16,3 odstotkov.

Letos manj smrtnih žrtev in manj lažje telesno poškodovanih

Zaradi neprilagojene hitrosti je v letošnjem letu umrlo 5 udeležencev v prometu (17 odstotkov vseh smrtnih žrtev), kar je 14 umrlih manj kot v lanskem primerjalnem obdobju, ko je umrlo 19 ljudi (46 odstotkov vseh smrtnih žrtev). Beležimo enako število hudo telesno poškodovanih (69 letos in lani) in manj lažje telesno poškodovanih (446 letos, 530 lani).

Vseh pet smrtnih žrtev je bilo tudi povzročiteljev prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje. Trije so bili vozniki osebnega avtomobila (v starosti 23, 24 in 26 let), obenem sta dva vozila pod vplivom alkohola, eden tudi ni uporabljal varnostnega pasu. Dve smrtni žrtvi sta bila voznika enoslednega motornega vozila – eden motornega kolesa (v starosti 39 let) in eden mopeda (v starosti 50 let). Voznik motornega kolesa je obenem vozil tudi pod vplivom alkohola.

V letošnjem letu je do 20.maja glede na vzrok sicer največ udeležencev umrlo zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje – 16 umrlih, kar je več kot polovica vseh letos preminulih (30 oseb) v prometnih nesrečah. V celotnem letu 2019 pa je bila vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom predvsem neprilagojena hitrost, zaradi katere je življenje izgubilo 49 oseb (od skupaj 102), kar pomeni, da je bila skorajda vsaka druga smrtna žrtev posledica neprilagojene hitrosti. Glede na vzrok je lani sledila nepravilna stran oziroma smer vožnje, ki je botrovala 23 smrtim.

L. M.