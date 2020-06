Od danes višje cene vrtca Sonček

1.6.2020 | 11:25

Šmarješki svetniki so na zadnji seji potrdili podražitev vrtca. Zadnja je bila aprila lani.

Šmarjeta - Šmarješki svetniki so na zadnji seji pretekli teden v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi med drugim z osmimi glasovi za in enim vzdržanim potrdili nove višje cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Sonček.

Nevenka Lahne

Kot je povedala ravnateljica OŠ Šmarjeta, v okviru katere deluje tudi Vrtec Sonček, Nevenka Lahne, so preračuni cen pokazali, da sedanje cene predvsem zaradi višjih stroškov dela ne bi več zadoščale za poplačilo stroškov poslovanja v letošnjem šolskem letu. Obstoječe cene so bile v veljavi od lanskega aprila,

Na podlagi metodologije, ki vključuje stroške dela, materiala in živil, je preračun pokazal, da naj bi se cene v prvem starostnem obdobju povišale za slabe 4 odstotke, v drugem pa za 10 odstotkov. Nove ekonomske cene vrtca, ki so v veljavo stopile s 1. junijem in so preračune na polni fleksibilni normativ v vseh oddelkih, to je na 180 otrok, bodo v prvem starostnem obdobju znašale dobrih 510 evrov (zvišale so se za 19 evrov) v drugem starostnem obdobju pa skoraj 391 evrov (zvišale so se za 35 evrov). Povišanje se bo razporedilo glede na plačni razred med starše, občino in državo.

Sprejeli vse otroke v vrtec

Letos je v vrtec Sonček vpisanih 175 otrok v desetih oddelkih. V pretekli tednih, ob prvih sprostitvenih ukrepih še v času epidemije, ga je obiskovala dobra tretjina otrok, to je 66 malčkov v polnih sedmih oddelkih, a z ukinitvijo epidemije se bo njihovo število z junijem gotovo še povečalo.

Lahnetova pove, da je vpis v novo šolsko leto v začetku aprila pokazal, da bodo v vrtcu imeli znova deset oddelkov, k sreči jim ne bo treba nobenega otroka zavrniti. S 1. septembrom bodo na novo sprejeli 33 otrok. Osem mest je še praznih, do konca leta pa bodo sprejeli vse otroke, ki bodo izpolnili starostni pogoj.

Besedilo in foto: L. Markelj