Pohitite, le še danes čas za temeljni dohodek

1.6.2020 | 10:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL, foto: L. M.)

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci imajo še danes čas, da vložijo izjavo za oprostitev dela marčnih ter celotnih aprilskih in majskih prispevkov in dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Zadnja tranša nakazila temeljnega dohodka bo 10. junija.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je v veljavi od 11. aprila, kot pomoč samozaposlenim predvideva oprostitev plačila socialnih prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka.

Enaka pomoč je predvidena tudi za kmete, družbenike in verske uslužbence. Država jim pomoč ponuja za obdobje od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, prejmejo pa jo lahko, če prek eDavkov vložijo ustrezno izjavo.

Za marec so samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov. Takrat je finančna uprava izvedla nakazilo 32.015 upravičencem v skupnem znesku 11,2 milijona evrov. Drugo nakazilo, za april, ko je temeljni dohodek za posameznega upravičenca znašal 700 evrov, je v skupnem znesku 27,5 milijona evrov prejelo nekaj več kot 37.500 upravičencev, tretje nakazilo, prav tako v višini 700 evrov na upravičenca, pa bo izplačano 10. junija.

To bo tudi zadnje nakazilo temeljnega dohodka, saj ukrepi iz prvega protikoronskega zakona zaradi preklica epidemije koronavirusne bolezni s koncem maja prenehajo veljati.

L. M.