Trčila v otroka, ki je z dvorišča pritekel na cesto

1.6.2020 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili 30. maja dopoldne obveščeni o prometni nesreči v Grobljah pri Prekopi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 47-letna voznica osebnega avtomobila trčila v otroka, ki je z dvorišča stanovanjske hiše nenadoma pritekel na cesto. Lažje poškodovanega otroka so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Na mejni prehod z 1,6 promili alkohola

Na mejni prehod Slovenska vas je v noči na 31. 5. na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Seat leon hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 24-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,79 miligramov alkohola. Zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa so ga najprej pridržali, nato pa privedli na okrajno sodišče v Brežicah v takojšnji postopek. Poleg denarne kazni mu je sodišče izreklo tudi stransko sankcijo 18 kazenskih točk, s tem pa tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

V noči na 30. maj so policisti na Kandijski cesti v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,23 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so ga ustavljali, on pa kar naprej

Policisti so v noči na 31. 5. med opravljanjem nalog na avtocesti pri Dobruški vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila Ford mondeo. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zapeljal z avtoceste in nadaljeval z vožnjo proti Dobruški vasi, kjer je avtomobil ustavil. 37-letni kršitelj med postopkom ni upošteval ukazov policistov, skušal je pobegniti in pri tem odrinil policista. Z uporabo prisilnih sredstev so ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Žagal veje in se poškodoval

30. maja so nas iz brežiške bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu z motorno žago. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 22-letni moški na dvorišču stanovanjske hiše žagal veje, žaga pa naj bi mu zdrsnila iz rok in ga poškodovala po nogi. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Škropil bo

V noči na 29. maj je v kraju Krč na območju Črnomlja nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Odtujil je bakreno škropilnico in dela kotla za žganjekuho.

Odnesel vrtno garnituro

Na Otočcu je v noči na 29. maj neznanec odtujil leseno vrtno garnituro, postavljeno ob reki Krki.

Zamaskirani vlomilci skozi okno

V noči na 31. maj so na območju Policijske postaje Trebnje trije zamaskirani neznanci skozi kletno okno vlomili v stanovanjsko hišo, kjer je spal oškodovanec. Moškemu so odtujili 500 evrov in po dejanju pobegnili. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomi v parkirana vozila

V noči na 31. maj je na območju Mirne nekdo vlomil v več parkiranih vozil in iz treh odtujil denar in dokumente. Na ostalih vozilih je nastala premoženjska škoda, povzročena z vlomi in poskusi vlomov.

L. M.