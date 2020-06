Sedem Afganistancev skritih v tovornjaku

1.6.2020 | 13:30

Med 29. majem in 1. junijem so policisti PMP Obrežje pri opravljanju mejne kontrole v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak in tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije izsledili sedem državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

20 ilegalcev prijeli v Beli krajini

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tanče gore, Preloke, Starega trga ob Kolpi (PP Črnomelj) in kraja Dobe (PP Brežice), izsledili in prijeli 20 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Maroka, tremi državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša, državljanom Palestine in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

