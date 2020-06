Dragocenih 70 Dolenjskega muzeja

1.6.2020 | 18:00

Na razstavnih panojih so fotografije 70 predmetov vseh oddelkov Dolenjskega muzeja. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Dolenjski muzej Novo mesto, ki je eden od večjih in pomembnejših muzejev v Sloveniji, praznuje 70 let. Prve pobude za ustanovitev muzeja v Novem mestu so bile že leta 1865 ob 500-letnici mesta, vendar je do njegove uresničitve prišlo šele po 85 letih, na današnji dan leta 1950.

Praznovanje rojstnega dne je letos zavoljo koronakrize nekoliko drugačno kot sicer, so pa danes na muzejskih vrtovih na ogled postavili jubilejno razstavo z naslovom Dragocenih 70, ki je poklon kolektiva muzeja vsem prijateljem, podpornikom, zvestim obiskovalcem, ustanoviteljem in financerjem, ki vrsto let spremljajo njihovo delo.

»Razstava ni študijske narave, ampak nosi bolj simbolni pomen. Ker smo morali odpovedati slavnostni dogodek, smo se odločili, da v naših zbirkah poiščemo 70 predmetov ali skupine predmetov, ki za vsak oddelek pomenijo nek presežek. Nabor so kustosi opravili popolnoma po svoji presoji in predstavljajo vseh pet naših kustodiatov in Jakčev dom,« je ob tem povedala direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik.

Ob razstavi, ki bo na ogled do 30. septembra, so izdali tudi knjigo s fotografijami izbranih predmetov.

M. Ž.

