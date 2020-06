Spet obiski v novomeški in brežiški bolnišnici, a s preventivnimi ukrepi

Novo mesto, Brežice - Splošna bolnišnica Novo mesto tudi po preklicu epidemije še vedno ohranja določene preventivne ukrepe.

Ocenjujejo namre, da je še vedno prisotna nevarnost vnosa koronavirusa v ustanovo, zato sicer odpirajo vrata za obiske, vendar ob doslednem upoštevanju higienskih navodil, ki so:

− obiski so dovoljeni eni zdravi osebi za največ 15 minut enkrat tedensko,

− za obisk je potrebna predhodna najava na oddelku,

− dnevi za obiske so: vsak torek, četrtek in nedeljo, v času od 14.30 do 17. ure,

− vsak obiskovalec mora s seboj prinesti izpolnjen in podpisan anketni list, ki je dostopen

na spletni strani (https://www.sb-nm.si/) in iz katerega je razvidno, da nima tipičnih znakov okužbe COVID 19, prav tako pa ni bil v stiku z znano okuženo osebo,

− v bolnišnico ni dovoljeno prinašati hrane in drugih prigrizkov,

− obvezna je uporaba varovalne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred samim vstopom v bolnišnico.

Na porodniškem oddelku je pri porodu, prav tako po predhodnem dogovoru, poleg porodnice lahko prisotna zgolj ena zdrava oseba. Naknadni obiski so možni vsak dan oz po dogovoru z vodstvom oddelka. Obvezna je uporaba maske, ki si jo je potrebno nadeti pred vstopom v bolnišnico.

Na pediatričnem oddelku je po predhodnjem dogovoru možen obisk ene zdrave osebe vsak dan. Obvezna je uporaba maske, ki si jo je potrebno nadeti pred vstopom v bolnišnico.

V Splošni bolnišnici Brežice so ravno tako z današnjim dnem ponovno odprta vrata za obiskovalce. Bolnika lahko med 14.30 in 15.30 obišče ena zdrava oseba, obiskovalci pa morajo obvezno nositi zaščitno masko, so sporočili iz bolnišnice.

