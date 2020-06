Cilo z motorjem na avtoplin

Novo mesto - Z današnjim dnem se v prodajni mreži Renault v Sloveniji odpirajo naročila za model Clio s trivaljnim motorjem s turbo polnilnikom in oznako TCe 100 LPG. Mednarodno uveljavljena kratica LPG tu označuje utekočinjen naftni plin (UNP), katerega prodajna mreža je v Sloveniji široko razširjena.

Slovenski avto leta 2020 ponuja s tem motorjem nižje stroške goriva in zmanjšan izpust CO2. Izdelujejo ga v novomeškem Revozu.

Renault Clio Tce 100 LPG izdeluje tovarna Revoz Novo mesto. Serijsko je to izvedenko Revoz pričel izdelovati januarja letos, do sedaj pa so izdelali 1.400 vozil s tem motorjem. Glavni trgi za ta model so Italija, Španija, Poljska, Francija in Portugalska.

Kot so povedali v Revozu, je bila uvedba tega motorja in celotnega sistema v proizvodnjo zelo kompleksna. Dosežena je bila popolna integracija v obstoječi proizvodni proces, kar pomeni, da se vsi sestavni deli, vključno z rezervoarjem za plin, neposredno sestavijo na isti liniji kot za preostale modele, zato pride vozilo tudi s pogonom na avtoplin na konec linije povsem dokončano. Sam čas sestave in testiranja serijskega vozila s pogonom na plin je sicer okoli pol ure daljši kot pri drugih različicah

Motor na bencin in avtoplin je preverjena rešitev, enostavno uporabna, cenovno dosegljiva in gospodarna pri stroških rabe. Poleg tega zagotavlja tudi nekaj davčnih olajšav. Eko sklad pa ponuja za tovrstne motorje še ugoden kredit.

