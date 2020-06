Ministrica Pivčeva podpira načrte v Klevevžu, Šmarjeti…

2.6.2020 | 08:00

Članice DPŽD Bela Cerkev z ministrico Aleksandro Pivec in županom Marjanom Hribarjem. Brez znamnite vinjevrške pogače seveda ni šlo.

Klevevž, Šmarjeta, Bela Cerkev - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je včeraj popoldne z državnim sekretarjem Jožetom Podgorškom obiskala občino Šmarješke Toplice, občino, ki svoj razvoj gradi predvsem na turizmu. Ogledala si je Klevevž - območje naravnega termalnega izvira Klevevška Toplica, kjer občina načrtuje projekt Klevevška Toplica - biser narave, pa tudi Šmarjeto ter Belo Cerkev.

V Beli Cerkvi se je ministrica srečala tudi s šmarješkimi občinskimi svetniki.

Glavni namen obiska je bil po besedah župana Marjana Hribarja, Pivčevi predstaviti občino in potenciale, ki so zlasti v sodelovanju med turizmom in kmetijstvom. Zadovoljen je, da je ministrica naklonjena njihovim razvojnim načrtom.

»Država razume potrebe lokalne skupnosti in izpolnjevanja pogojev za prenos lastništva določenih zemljišč na območju Klevevža na občino, ki so zdaj v lasti Slovenske družbe za gozdove in Sklada kmetijskih zemljišč. Gre za manjša, a ključna zemljišča, ki so za občino izjemnega pomena, saj bi tam radi naredili učno pot, muzej na prostem, itd. skratka lokalna skupnost bo tam skrbno in v javnem interesu lahko kreirala doživljajski center oz. park. Verjamem, da nam bo država stala ob strani,« je ob koncu obiska dejal Hribar.

Evropski denar za ureditev trških jeder?

Aleksandra Pivec

Šmarječani so ministrici pokazali tudi središče Šmarjete, kjer občina načrtuje ureditev trškega jedra s postavitvijo fontane cvička - slednja bo tam stala v dveh mesecih.

Razveseljiva je bila obljuba, da si bodo na ministrstvu prizadevali, da bi v prihodnji finančni perspektivi 2021-2017 spet nudili možnost črpanja evropskih sredstev za obnovo vaških jeder oz. kulturne dediščine, kar je nekoč že bilo. Kot je povedala Pivčeva, so takšni pozivi iz več območij Slovenije glasni in tudi projekt ureditve šmarješkega jedra ima to perspektivo v okviru Programov razvoja podeželja. Ravno tako projekt muzeja na prostem, ki ga občina v sodelovanju z lastnikom gradu in posesti Klevevž Kmetijo Karlovček ter Zavodom Historium načrtuje na tem območju - tudi predstavnika obeh sta prišla na srečanje z ministrico: Andraž Rumpret in Simon Udvanc.

Sprejem v Hiši žive dediščine: na levi predsednica DPŽD Betka Verščaj, zraven ministrice župan Marjan Hribar, ter nato Andraž Rumpret ter Franc Anderlič, podžupan občine Šmarješke Toplice.

V Hiši Žive dediščine v Beli Cerkvi, kjer je zaključila svoj obisk, so ji članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev na čelu s predsednico Betko Verščaj predstavile ne le nove prostore z moderno urejeno kuhinjo, ampak tudi delo društva. Navdušena je bila nad razstavami kruha, ki jih tam tradicionalno pripravljajo, pa razstavo ajdovih jedi - s slednjimi so pridne gospodinje goste iz Ljubljane tudi postregle. Ministrica, ki so jo v Šmarjeti pozdravile tudi tamkajšnje članice Društva podeželskih žensk, je obljubila, da na naslednjo razstavo kruha - letošnja je spomladi zaradi koronavirusa odpadla - če bo le mogoče, pride.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija