Prevažala osem oseb, otroci v avtomobilu neprivezani

2.6.2020 | 09:20

Foto: arhiv DL

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so policisti včeraj okoli 18. ure ustavili voznico osebnega avtomobila Audi A4. Kršiteljica je v vozilu prevažala osem oseb, med katerimi so bili štirje otroci, ki v sedežih niso bili pripeti z varnostnim pasom. Zaradi kršitve so ji izdali plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kljub prepovedi je z vožnjo nadaljevala, zato so ji ob ponovni ustavitvi avtomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so včeraj okoli 21. ure so pri Muhaberju ustavili tudi voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je prav tako v vozilu prevažal otroka, ki ni bil pripet z varnostnim pasom. Izdali so mu plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker tudi on tega ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel televizor in kosilnico

V Nemški vasi na območju PP Krško je v preteklih dneh nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel televizijski sprejemnik in kosilnico. Škode je za okoli 1.500 evrov.

Afganistanci skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli tri tujce

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju naselij Dobliče in Dobova prijeli dva državljana Maroka in državljana Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

R. N.