Na binkošti Jožefovo odličje Koprivčevim z 11 otroki

2.6.2020 | 11:30

Družina Koporc z 11 otroki na podelitvi Jožefovega odličja na Zaplazu s škofom Glavanom.

Zaplaz - Preteklo nedeljo, na praznik binkošti, je v osrednjem romarskem središču novomeške škofije na Zaplazu potekala slovesnost ob godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Letos je bilo še posebej slovesno, saj mineva deseta obletnica beatifikacije bl. Alojzija, ki se je zgodila na slovenskem evharističnem kongresu v Celju, 13. junija 2010.

Med mašo, ki se jo je udeležilo lepo število duhovnikov in vernikov, je škof Andrej Glavan podelil Odličje sv. Jožefa družini Koprivc iz mirnske župnije in sicer v zahvalo in priznanje za pričevanje zglednega, ljubečega krščanskega življenja ter odprtost za življenje.

Koprivčevi celo zapeli med mašo

Pri maši so Koporčevi tudi zapeli.

Številni duhovniki so prišli na Zaplaz.

Družina Koprivc je z enajstimi otroki verjetno najštevilčnejša družina v novomeški škofiji. Prihajajo iz Stare Gore v Župniji Mirna. Najmlajšega člana so se v družini razveselili lansko leto. V družini vlada vzdušje vere in ljubezni. Njeni člani stremijo k medsebojni pomoči in se med seboj spodbujajo. Vsi otroci so pridni, kar se vidi tudi po vsestranskih šolskih uspehih. Otroci se že v mladih letih priučijo delavnosti, ob tem se naužijejo tudi pristnega veselja. Večkrat se zgodi, da se v njihovi družbi zaslišijo zvoki glasbil in skupna pesem. Družina Koprivc dejavno sodeluje v župnijskem življenju. Oče Martin in kar šest hčera poje pri zboru Kulturnega društva Matija Tomc Mirna, ki je hkrati tudi župnijski cerkveni zbor. Z zborom obiskujejo tudi župnije v bližini okolici, kjer s svojimi glasovi lepšajo bogoslužje in prireditve tako na cerkvenem kot prosvetnem področju.

Glasbeno nadarjena družina je z dvema pesmima obogatila tudi bogoslužje na Zaplazu. Po maši so zbrani skupaj zapeli še litanije blaženega Alojzija Grozdeta pred njegovimi relikvijami in se tako priporočili Bogu za varstvo slovenskega naroda in mladine.

Škof Andrej Glavan

V pridigi je škof Glavan spregovoril o Alojziju Grozdetu, ki je lahko zgled in priprošnjik zlasti mladim, ter poudaril, da za Božjo ljubezen na poseben nemučeniški način pričujejo tudi starši Koporc, ki se žrtvujejo za številno družino.

»Biti odprt za življenje, žrtvovati se za številno družino pa ni le križ, ampak prinaša tudi obilo veselja in notranjega zadovoljstva. To je božanska logika, dajati, izgubljati življenje, da najdeš več življenja in večjo in globljo polnost veselja. Iskrene čestitke Koprivčevi družini. Naj vas tudi v nadaljnjem življenju spremljata Božji blagoslov in varstvo Zaplaške Marije,« jim je dejal.

V priponki pridiga škofa Glavana.

L. Markelj, foto: Jože Potrpin

