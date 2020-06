Prenovili bodo vodovodni stolp in ga namenili turizmu

2.6.2020 | 10:30

Vodovodni stolp namerava občina spremeniti v turistično zanimivost. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Občinski svet Občine Brežice je na 12. redni seji podprl županov predlog in sprejel sklep o prekinitvi najemne pogodbe za Vodovodni stolp Brežice, ki Občini Brežice omogoča, da z najemnikom podjetnikom Darkom Petelincem sporazumno prekine pogodbo, sklenjeno leta 1999, za 50-letni najem stolpa.

Občina Brežice želi stolp, ki je simbol tako mesta kot občine ter tudi pomemben tehnični spomenik, obnoviti in odpreti za javnost ter s tem ponuditi domačim in tujim obiskovalcem novo turistično doživetje. Načrtovana je celovita obnova objekta in ureditev razgledne točke z galerijo v notranjosti, če bo zavod za varstvo kulturne dediščine to dovolil, pa tudi ureditev paviljona s fontano penin. Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana bi lahko stolp odprli za javnost na občinski praznik čez dve leti – 28. oktobra 2021.

Kot pravijo na občini, je najemnik v skladu s pogodbo stolp obnovil in usposobil za opravljanje svoje gostinsko-turistične dejavnosti. Vrednost prenove (najemnikovih posegov in izvedenih del) je ocenil sodni cenilec, in sicer na 196.000 evrov. V aneksu, ki je bil sklenjen k pogodbi leta 2002, je bilo dogovorjeno, da se bo najemnina občini poračunavala iz priznanega stvarnega vložka najemnika, dokler vsota mesečnih zneskov ne doseže višine sredstev priznanega vložka v adaptacijo najete stavbe.

Kot pravijo na občini, so se z najemnikom že dalj časa pogovarjali za sporazumno predčasno prekinitev pogodbe, saj želijo v objektu razvijati turistično ponudbo in ga ohraniti kot tehnični spomenik ter enega najprepoznavnejših simbolov občine.

»Najemnik je s svojimi vlaganji preprečil propadanje za Brežice pomembnega objekta v času, ko občina ni uspela zagotoviti sredstev za obnovo, ker pa sam nima namena nadaljnjega vlaganja v stolp, se je odločil, da sprejme ponudbo občine za sporazumno prekinitev pogodbe,« je sporočila Lavra Kreačič, tiskovna predstavnica Občine Brežice.

Občina Brežice in najemnik sta se tako v maju dogovorila za sporazumno prekinitev najemne pogodbe, in sicer na način, da se najemniku vrne poračunana in neizkoriščena najemnina v znesku trenutne knjigovodske vrednosti vložka v višini nekaj manj kot 120.000 evrov. Sklep občinskega sveta je osnova, na kateri bosta najemnik in Občina Brežice prekinila pogodbo, sledi proučitev različnih idejnih rešitev za obnovo stolpa in dejanska obnova, so še sporočili z Občine Brežice.

B. B.