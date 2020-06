Prenavljajo kulturni dom

2.6.2020 | 13:40

Kulturni dom v Trebnjem bodo temeljito prenovili. (Foto: R. N.)

Kulturni dom v Trebnjem, ki je v lasti tamkajšnje župnije, bo letos star 90 let. Po besedah župnika Jožeta Pibernika ga je zob časa že dodobra načel, kajti nazadnje je bil obnovljen pred več kot tremi desetletji. Ker zaradi epidemije covid-19 sameva in verjetno tudi v prihodnje še nekaj časa ne bo gostil kakšne prireditve, so se odločili, da dotrajano dvorano prenovijo. Med drugim bodo zamenjali tlake, namestili nova sedišča, ki bodo premična, nove bodo zavese na odru, luči, dvorano bodo prepleskali, prenovili bodo tudi predprostor, našteva Pibernik, ki trenutno težko oceni, kakšna bo na koncu vrednost celotne investicije, ki jo nameravajo končati do septembra.

R. N.