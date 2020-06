Na praznik sprejem za tretjega častnega občana

2.6.2020 | 14:30

Častni občan Franc Bartolj (levo) in šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Šentrupert - Občina Šentrupert od leta 2008 praznuje praznik občine 2. junija. Letos prvič bodo zaradi epidemije občinska priznanja podeljena predvidoma 26. junija, danes pa je župan Andrej Martin Kostelec pripravil sprejem za novega častnega občana.

»Letos že dvanajstič v samostojni občini podeljujemo tudi občinska priznanja, zaradi epidemije pa prvič kasneje kot ob prazniku. Da bi vseeno obeležili današnji praznik in hkrati počastili novega častnega občana, smo ga povabili na srečanje v nove prostore občinske uprave. Gospod Franc Bartolj bo priznanje – tako kot ostali nagrajenci – prejel konec meseca, do takrat pa bomo imeli vsi skupaj prijeten spomin na druženje ob občinskem prazniku v neke vrste jubilejnem letu 2020,« je povedal šentrupertski župan.

Tretji častni občan Franc Bartolj bo naziv prejel za svoja prizadevanja in več kot polstoletno aktivno delovanje v lokalni skupnosti – najprej v krajevni skupnosti, kasneje v novi občini ter društvih, ki pomembno vplivajo na družabno življenje v občini in soustvarjajo društveni utrip na Dolenjskem. Poleg naziva častni občan bosta podeljeni še dve priznanji in tri listine župana, so sporočili z občine.

R. N.