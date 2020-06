V Kočevju odprli prenovljeno igrišče za vse generacije

2.6.2020 | 18:30

Prenovljeno igrišče za vse generacije si je ogledal tudi župan dr. Vladimir Prebilič.

Kočevje - Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič in direktor tukajšnje komunale Marko Kljun sta danes v blokovski soseski ob Kidričevi cesti v Kočevju odprla prenovljeno igrišče, ki bo služilo kot prostor za sprostitev vseh generacij. Prebilič je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je v Kočevju vedno več kakovostnih javnih površin za prosti čas.

Prenovljeno igrišče ponuja več različnih igral in površin za otroke ter ob njih prostore za druženje staršev oziroma skrbnikov. Del igrišča je prilagojen malce starejši generaciji, kjer je na voljo več družabnih iger, veliko površine za sedenje in površine za ohranjanje zdrave gibalnosti. Namenjeno je tudi populaciji z motnjo v duševnem razvoju oziroma se bo ta vključevala v aktivnosti na igrišču, s čimer se bo lažje povezala z lokalno skupnostjo. Še ena značilnost parka, ki se bo izrazila s časom, je zasaditev avtohtonih vrst drevnine in cvetlični travnik, kar spodbuja tudi k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju. Parku je dodana tudi javna razsvetljava za večjo varnost in uporabo v toplih poletnih večerih, so sporočili s kočevske občine.

»V okviru projekta so se pozimi že pričele prve delavnice, ki jih je nato prekinila epidemija novega koronavirusa. Te se bodo nadaljevale letos in prihodnje leto. Najprej se bo preko delavnic za sosesko določilo pravila uporabe površin in ločevanja odpadkov. V ta namen bo izdelana brošura in tabla o ločevanju odpadkov ter tabla s pravili obnašanja. V naslednjem letu sledi še izdelovanje brloga za žuželke, urejanje zeliščnega vrta, izdelava glasbenega portala ter razne druge delavnice in vodene aktivnosti za kakovostno druženje in preživljanje prostega časa vseh generacij,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Projekt je stal 117.000 evrov. Od tega sta 60 odstotkov zagotovila država in Evropska unija, 40 odstotkov pa občina s partnerji, med katerimi je bila vodilni partner Komunala Kočevje.

