S helikopterjem v bolnico

3.6.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 13.26 uri so na Preloki, občina Črnomelj, gasilci PGD Preloka v stanovanjski hiši pomagali patronažni medicinski sestri pri dvigu in prenosu onemogle osebe do postelje.

Ob 18.48 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz Sevnice v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do helikopterja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2;

- od 10:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Marendol med 8. in 10.30 uro in na na območju TP Bojnik med 11. in 14.30 uro, na območju TP Podgorje Orehovec in Podgorje Stopar med 8. in 11.30 uro ter na območju TP Pecelj med 12. in 14.30 uro.

M. K.