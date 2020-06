Kdaj obnova ceste skozi Jurno vas?

Novo mesto - V našo rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca je nedavno poklical Ivan Cimermančič iz Jurne vasi, ki spominja novomeškega župana Gregorja Macedonija, da je že skrajni čas za obnovo ceste skozi njihovo vas, ki je dotrajana. Pred 37 leti so jo zgradili vaščani z ogromno prostovoljnega dela.

"Prav je, da so lepo uredili Glavni trg, a novomeška občina je tudi obrobje, podeželje, ne le center. Kaj pa mi? Tudi mi plačujemo davke in prispevamo v proračun," pravi Cimermančič in županu svetuje, naj se zapelje po Koroški vasi čez Jurno vas, da se o tem prepriča, "če pa nima časa, ga pridem iskat. To je že njegov drugi mandat, od obljub pa nič. Tudi ceste, ki potekajo po privatnih zemljiščih, ne odkupujejo," še doda.

Na Mestni Občini Novo mesto (MONM) odgovarjajo, da vsako leto v sklopu rednega vzdrževanja cest izvedejo preplastitve številnih odsekov občinskih cest, pri čemer gre v večini za primestne in podeželske odseke. »Želja je vedno več kot razpoložljivih sredstev, se pa v zadnjem času trudimo sestavljati transparentne sezname, na katerih so odseki določeni po prioritetnem vrstnem redu. Poleg rednega vzdrževanja občanom omogočamo, da se organizirajo tudi na nivoju krajevne skupnost, prijavijo projekte, na občini pa zagotovimo do 70 odstotkov sofinancerskih sredstev,« pravijo in dodajajo, da so glede nujnih del na nekaterih odsekih cest v KS Podgrad v kontaktu tudi s predsednikom KS. V lanskem letu so preplastitev izvedli v Vinji vasi.

Ne pozabljajo na podeželje

Na občini zagotavljajo, da se zavedajo pomena primestnih središč in jim namenjajo veliko pozornosti. Po več desetletjih se tako lahko v Brusnicah in Gabrju pohvalijo s prenovljenim, predvsem pa prometno varnim vaškim središčem, letos nadaljujejo s prometnimi izboljšavami v Birčni vasi, na Uršnih Selih prenavljajo zadružni dom, na Otočcu bodo dogradili osnovno šolo, med Malim Slatnikom in Petelinjekom bodo poleg rekonstrukcije ceste zagotovili tudi obračališče za avtobus in večnamensko pot, projektov pa je še veliko več.

»Ob tem vedno znova poudarjamo, da prenova Glavnega trga ni potekala na račun drugih delov občine. Projekt je bil v večjem delu sofinanciran z evropskimi sredstvi, namenjenimi za prenovo urbanih središč, ki jih ni možno porabiti za urejanje podeželskih cest,« na očitke, da v občini pozabljajo na podeželje, odgovarjajo v MONM.

