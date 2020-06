Porod v vodi - zanimanje veliko, a mnoge mamice si premislijo

V alternativni porodni sobi babica Jelka Cimermančič in predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka Damjana Koželj, dr. med.

Novo mesto - Novomeška porodnišnica, ki deluje v sklopu Splošne bolnišnice Novo mesto, je prisluhnila potrebam današnjih žensk, med katerimi mnoge ne rojevajo več le klasično, v postelji in leže, ampak na kak alternativen način. Tako je bolnišnica že pred tremi leti ob prenovljenem porodnem bloku na voljo ponudila alternativno porodno sobo, v kateri porodnicam omogoča tudi rojstvo otroka v vodi.

Nekaterim porodnicam ustreza žoga.

Kot pove predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka Damjana Koželj, spec. ginekologije in porodništva, je zanimanje precejšnje, izvedenih porodov pa nimajo veliko. Kar nekaj porodnic si med porodom premisli in otročička porodi na postelji, ne pa v vodo. Tiste, ki so rodile v vodi, pa imajo zelo lepe izkušnje in so zadovoljne.

Porodni načrt

Večina porodnic danes pripravi porodni načrt, ki mu babice skušajo slediti v kar največji meri, seveda, če je to varno za otroka in mamo. »Vedno upoštevamo želje, tako da k porodu ne pristopamo več zgolj in samo klasično, ampak smo zelo fleksibilni. Tudi če porod poteka na navadni porodni postelji, to ni nujno na hrbtu, ampak je lahko na boku, sede, polsede ali pa kleče. Tudi v navadnih porodnih sobah imajo porodnice možnost uporabe žog, ripstola, blazin in menjav položajev, tako da tudi tam vedno sledimo željam porodnice,« pove Koželjeva.

Za porod v vodi imajo od leta 2017 urejeno alternativno porodno sobo, v kateri je med drugim tudi porodna kad, namenjena za lajšanje bolečin pri popadkih ( topla voda bolečino namreč zmanjša), ki se lahko nadaljuje v porod v vodi.

Izpolnjevati kriterije

Izkušnja poroda v vodi je bila za Klavdijo, mamico, ki se je odločila za porod v vodi, neprecenljiva. (Foto: osebni arhiv K.Š.)

Porodni stol

Za porod v vodi mora prej nosečnost potekati brez zapletov, opraviti je treba tudi dodatna testiranja za morebitne okužbe nožnice, HIV in hepatitis C.

»Mesec pred predvidenim terminom poroda so vse nosečnice, ki se zanimajo za porod v vodi, vabljene na individualni razgovor z babico v naši porodnišnici. Takrat jo zelo natančno seznanimo z vsemi kriteriji, ki pogojujejo porod v vodi ter ji hkrati posredujemo vsa navodila, ki so zanjo pomembna. Če so vsi kriteriji izpolnjeni, se porodnico ob začetku poroda namesti v alternativno porodno sobo. V porodno kad, ki je napolnjena s toplo vodo, pride takrat, ko je porod v aktivni fazi. Ves čas spremljamo plodove srčne utripe s prenosnim CTG aparatom, babica tudi preglede izvaja v vodi. Če porod poteka brez zapletov, lahko iztis otroka poteka v vodi, v primeru kakršnih koli zapletov, če si med rojevanjem premisli ali če ji je neudobno, lahko kad zapusti. Po porodu otroka pa mora porodnica izstopiti iz vode, tako da posteljico vedno porodimo zunaj. Takrat tudi natančno pogledamo, če je morda prišlo do poškodb porodne poti in jih po potrebi oskrbimo,« pripoveduje Jelka Cimermančič, v.d. glavne medicinske sestre ginekološko porodniškega oddelka novomeške bolnišnice.

Seveda je za babico porod nekoliko zahtevnejši zaradi sključene drže, sicer pa po njihovih izkušnjah porodi v vodi potekajo zelo lepo. So pa babice v novomeški porodnišnici zelo naklonjene porodom v najrazličnejših položajih, čeprav so zanje nekoliko neugodnejši.

Za aleternativno sobo ni doplačila

V alternativni sobi, ki je precej večja kot običajna porodna soba, ima porodnica na voljo lastne sanitarije in tuš, tako da se lahko med popadki tudi tušira s toplo vodo, kar ravno tako omili bolečine kot namakanje v vodi. Poleg tega lahko uporablja različne žoge, ripstol, ležalno podlogo ali počivalno posteljo, tako da resnično lahko izbere položaj, ki ji med popadki najbolj ustreza, razlaga Cimermančičeva. Na voljo ima tudi porodni stol, kjer sedita oba s partnerjem in na katerem lahko rodi v sedečem položaju. Tudi porodi na tem stolu so do sedaj potekali zelo lepo.

Porodna soba

»Alternativna soba sploh ne sameva, je zelo izkoriščena, saj zanjo ni potrebnega nikakršnega doplačila. Edina ovira za bodočo mamico je, da je soba lahko tisti trenutek, ko bi jo želela uporabiti, že zasedena, saj je ne moremo rezervirati v naprej, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo porod začel,« pove Cimermančičeva.

V novomeški porodnišnici so zadovoljni, da so imeli lani kljub splošnemu trendu zmanjšanja števila porodov v Sloveniji več porodov kot pretekla leta, to je 1317. Upajo, da bodo tudi v letošnjem letu ostali na približno enakem številu in da se bodo porodili zaključili srečno.

