Ste kje na Dolenjskem videli Lepi čeveljc?

3.6.2020 | 11:00

Lepi čeveljc, najlepša med orhidejami, raste tudi na Dolenjskem.

Novo mesto - Lepi čeveljc je naša največja orhideja in po mnenji mnogih tudi ena najlepših.

Posebnost je cvet, pri katerem je rumena medena ustna oblikovana vrečasto, v obliki čeveljca, ostali cvetni listi so škrlatno rjave barve ter ozki in dolgi. Oprašujejo jo predvsem peščene čebele, medena ustna pri tem deluje kot cvetna past, ki omogoča žuželki izhod le po dveh poteh mimo prašnika in brazde. Oblika cveta je botrovala latinskemu poimenovanju - Cypripedium calceolus, kar pomeni Venerini čeveljc, slovenska ljudska različica imena pa je Marijini šolnčki.

Andrej Hudoklin (Foto. I. Vidmar)

Barvito in vabljivo cvetlico tudi danes pogosto z nabiranjem ogrožajo neosveščeni obiskovalci narave, zato je bila v Sloveniji že leta 1922 zavarovana, zaradi ogroženosti in redkosti pa so njena pomembnejša rastišča danes opredeljena kot območja Natura 2000.

Kot pravi Andrej Hudoklin z Zavoda za varstvo narave, so v Sloveniji njena ključna rastišč v alpskem prostoru, posamezna nahajališči pa so razpršena tudi po predalpskih in dinarskih grebenih.

»Na Dolenjskem so zabeležena posamezna ratišča na Bohorju in Gorjancih, stara podatki pa izpostavljajo tudi Kočevski rog, v okolici Kope in Koprivnika, kjer jih danes ne najdemo več. Gre za miniaturna rastišča z redkimi rastlinami v zmerno suhih in polsenčnih bukovih sestojih. Ta se lahko hitro spremenijo zaradi naravne sukcesija, pogozdovanja ali sprememb v gospodarjenju z gozdom, s čimer se poveča zasenčenost ali zaraslost, ki za razvoj vrste nista ugodna. Zelnata trajnica se razcveta prav sedaj, če ste jo kje opazili, sporočite!« pravi Hudoklin.

L. M.