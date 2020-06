Poškodovana kolesar in kolesarka

3.6.2020 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti Policijske postaje Trebnje so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 58-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob zavijanju levo odvzel prednost 45-letnemu kolesarju. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nekaj po 22. uri so nas iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo mladoletnico, ki naj bi se lažje poškodovala v prometni nesreči pri Mirni. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna mladoletna kolesarka, ki je ob zavijanju levo izgubila oblast nad kolesom in padla.

Odnesel nakit, denar…

V naselju Stara vas - Bizeljsko je med 8. uro in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar, zlat nakit in več nabojev. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 6.500 evrov.

L. M.