Praznik v znamenju začetka gradnje prizidka knjižnice

3.6.2020 | 12:50

Župan Miran Stanko je pogodbo za gradnji prizidka knjižnici podpisal z Dragom Muhičem, direktorjem novomeška podjetja GPI Tehnika. (Foto: Občina Krško)

Idejna zasnova Valvasorjeve knjižnice

Krško - Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, sta na današnji novinarski konferenci župan Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar predstavila zaključene naložbe in aktualne projekte v občini. Ob tem je župan z direktorjem podjetja GPI Tehnika iz Novega mesta Dragom Muhičem podpisal pogodbo za gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem, ki naj bi bil zaključen v letu 2022.

Temu bo sledila še obnova obstoječega, samostanskega dela knjižnice, celotna naložba pa naj bi bila po načrtih končana v letu 2023. Kot je dejal župan, je današnji podpis pogodbe pomembna točka v celotnem projektu, saj je njegova priprava trajala kar nekaj let. Objekt namreč umeščajo v staro mestno jedro, ki je spomeniško zaščiteno, zato je bilo potrebno kar nekaj prilagoditev, da bo skladen z njegovo podobo, je dodal.

Celotna vrednost naložbe je ocenjena na 8.160.000 evrov, vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka pa znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo denar zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov pa bodo dobili iz Eko sklada. Z naložbo bodo v Krškem pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizidka, obnovili pa bo 1140 kvadratnih metrov.

