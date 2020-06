Vseh krvodajalcev bili zelo veseli

3.6.2020 | 15:10

Prvi jutranji odvzem krvi (Foto: OZ RKS Novo mesto)

Šentjernej - Novomeško območno združenje Rdečega križa je danes v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana uspešno izpeljali drugo terensko krvodajalsko akcijo v Šentjerneju. »Zaloge vseh krvnih skupin so nizke, zato smo bili vseh krvodajalcev zelo veseli. Odziv je bil pričakovano manjši, prišlo jih je 75, od tega le eden prvič, mogoče tudi zato, ker se morajo krvodajalci predhodno najaviti in ne pridejo v skupinah kot mnogi do sedaj,« je sporočila Mateja Šlajkovec.

Akcija je potekala po vnaprej dogovorjenem protokolu: ob vstopu v prostore je bila triažna točka, kjer so krvodajalcem najprej izmerili telesno temperaturo in jih povprašali po zdravstvenih kazalnikih, vstopili so z masko, razkužiti so si morali roke. Vstopali so posamezno na pet minut, kot so bili naročeni. Tudi tokrat so malico pripravile prijazne šolske kuharice, postregle pa naše zveste prostovoljke.

»Virus nam je malo premešal že utečene postopke, pa vendar smo bili veseli, da smo tudi tokrat srečali stare znance, naše zveste krvodajalce. Hvala osebju OŠ Šentjernej, da nam je tudi tokrat prijazno odstopilo svoje prostore in poskrbelo za prijetno počutje krvodajalcev in vseh nas. Vsem krvodajalcem iskrene čestitke ob njihovem prazniku, hvala ker se razdajate za vse nas in ostanite nam zdravi,« je še dodala Šlajkovčeva.

M. Ž.

