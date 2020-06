Do kraj bodo odprti lokali na Glavnem trgu, zakaj v Temenici poginjajo ribe in kaj je Titu postregel Lojze

3.6.2020 | 18:00

Gostinski lokali v novomeškem mestnem jedru so po novem lahko odprti do polnoči oz. do druge ure zjutraj, ne da bi morali pri tem zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa. Glede na ostro nasprotovanje nekaterih stanovalcev Glavnega trga, da bi bili tamkajšnji lokali odprti po 22. uri, gre pričakovati, da bo kmalu na rešetu tudi zakonitost novega odloka, ki ga je na svoji zadnji seji sprejel novomeški občinski svet.

Šli smo tudi po sledi pogina rib, ne prvega, v Temenici. Na trebanjski Komunali zatrjujejo, da njihova čistilna naprava, ki stoji nekaj sto metrov nad lokacijo pogina, deluje ustrezno, kar pa najbrž ne velja za številne nelegalne izpuste, ki vodijo v to ponikalnico.

Bili smo tudi v novomeških vrtcih, ki se ob koncu epidemije počasi vračajo v stare tirnice, kar pa za zdaj še ne moremo reči za organizatorje zabavnih in kulturnih prireditev na našem območju, ki si več obetajo od poznega poletja in jeseni.

Dolenjske novice prinašajo žalostno zgodbo družine iz Dolenje Težke Vode, ki je zaradi redke a zelo hude bolezni pred kratkim izgubila še drugega člana.

V Vrhpolju smo obiskali tudi našega dolgoletnega bralca Lojzeta Zoretiča, ki Dolenjskega liste zlepa ne bo odložil med star papir. Stare izvode našega časopisa skrbno hrani, tako kot tudi fotografije, ki so nastale, ko je predsednik Tito pred leti z ženo Jovanko in nekaterimi političnimi veljaki obiskal samostan Pleterje.

B. Blaić