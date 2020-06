Pivčeva o upravljanju z državnimi gozdovi in razvoju lesnopredelovalnih centrov

3.6.2020 | 18:45

Kočevje - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes obiskala družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG) in hčerinsko podjetje Snežnik Kočevska reka. Namen obiska je bil seznanitev s poslovanjem podjetij ter načrti na področju upravljanja z državnimi gozdovi oz. lesnopredelovalnimi centri.

V podjetju SiDG jo je sprejel v. d. direktorja Samo Mihelin, ki je ministrici predstavil stanje po prevzemu vodenja podjetja in načrte za naprej. Pivčeva je pozdravila usmeritve podjetja glede gospodarjenja z državnimi gozdovi v smeri trajnostnega ravnanja in stroškovne učinkovitosti ter potrebi po hitremu ukrepanju ob ujmah. V podjetju Snežnik Kočevska reka pa si je ministrica ogledala delovanje lesnopredelovalnega centra, ki je pomembno podjetje v Sloveniji za razvoj in širitev tega področja, zato je ministrica podprla načrtovano investicijo v obnovo žage, pravijo na kmetijskem ministrstvu.

Ministrica je poudarila pomen priprave strateškega načrta za lesnopredelovalne centre v državi. »Strateški načrt bo med drugim določil število novih lesnopredelovalnih centrov v državi. Priprava novega načrta bo prva naloga novega vodstva podjetja SiDG. Zato je potrebno v podjetju vzpostaviti popoln sistem vodenja, nato pa sledi priprava oz. revidiranje predloga strateškega načrta, njegova potrditev ter izvedba,« je dejala. Pričakuje, da bo strateški načrt pripravljen čim prej.

V strateškem načrtu, za katerega je Pivčeva izrazila upanje, da bo ambiciozen, naj bi bili med drugim opredeljeni štirje lesni centri. Izvedene študije v predlogu načrta so najboljšo rentabilnost pokazale pri snežniškem lesnem centru. Centri bi imeli nekatere osnovne dejavnosti enake, hkrati pa bi vsak imel še dodatno, specializirano dejavnost v povezavi z dodelavo in predelavo gozdno lesnih sortimentov, še sporočajo z ministrstva.

