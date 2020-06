Nova KBM zapira poslovalnico v Krškem

4.6.2020 | 10:00

V marsikaterih krajih po zaprtju poslovalnic ostajajo le še bankomati. (Ilustrativna fotografija, foto: arhiv DL)

Krško, Brežice - Obe največji banki v državi - NLB, kjer država po privatizaciji ohranja nadzorni delež, in Nova KBM, ki je v 100-odstotni zasebni lasti in je v procesu združevanja z Abanko - še naprej zmanjšujeta število zaposlenih. Temu botrujejo tehnološke spremembe v bančništvu, konsolidacija v panogi pa tudi drugi aktualni vidiki, nekaj pa je naredil tudi koronavirus.

Trenutno je v Novi KBM in Abanki, ki jo je mariborska banka od države kupila lani in naj bi se z novo lastnico združila do konca tega leta, skupaj približno 2090 zaposlenih. Še dodatnih 161 je v Summit Leasingu, ki je od septembra 2017 prav tako del skupine Nove KBM. Neuradno je slišati, da bi lahko število zaposlenih v skupini v naslednjih mesecih zmanjšali za okoli 250.

V Novi KBM, kjer naj bi v skupini v naslednjih mesecih zmanjšali za okrog 250 zaposlenih, pravijo, da se je v zadnjih letih način, kako ljudje opravljajo bančne storitve, izrazito spremenil v prid opravljanju rutinskih storitev prek mobilnih aplikacij ali spletnih bank. V zadnjih dveh letih se je število uporabnikov digitalnih storitev povečalo za 60 odstotkov, skupina je ustvarila 78-odstotno rast aktivnih digitalnih uporabnikov, ki spletno banko uporabljajo vsaj enkrat mesečno. V Novi KBM so prepričani, da bo uporaba digitalnega bančništva vse večja tudi v prihodnje.

Za manj zaposlenih: obiski poslovalnic ne več nujni



"Zato tudi v Novi KBM nenehno proučujemo možnosti za učinkovitejše poslovanje in se z njim prilagajamo tržnim razmeram, okoliščinam v gospodarskem okolju in navadam naših strank," so pojasnili. Dodali so, da ne le digitalni kanali ampak tudi sama zasnova njihovih produktov strankam omogočajo, da obiski poslovalnic za opravljanje večine storitev niso več nujni.

Do konca junija bodo tako z večjimi združili pet manjših poslovalnic. Po tej poti bodo šle poslovalnice v Solkanu, ta se je 15. maja že združila s poslovalnico Centrala Nova Gorica, 26. junija pa bodo združili poslovalnico Bovec s poslovalnico Kobarid, poslovalnico Celje 1 s poslovalnico Celje, poslovalnico Krško s poslovalnico Brežice in poslovalnico Žiri s poslovalnico Idrija.

V Novi KBM so opozorili, da število zaposlenih zmanjšujejo že desetletje, in so torej začeli, ko je bila banka še v državni lasti. Glede letošnjih in prihodnjih načrtov za zmanjšanje števila zaposlenih bodo najprej obvestili sindikate, kjer bo le mogoče, pa bodo tudi v prihodnje dajali prednost mehkim metodam ali prerazporeditvam. "Če to ne bo izvedljivo, si bomo prizadevali zagotoviti pogoje, ki bodo za zaposlene ugodnejši od zakonsko predpisanih, in ponuditi presežnim delavcem ustrezne programe za iskanje nove zaposlitve," so dodali.

15. junija zaprli 10 poslovalnic NLB

Skupina NLB naj bi medtem po neuradnih informacijah časnika Finance v Sloveniji število zaposlenih do konca leta zmanjšali za okoli 300 oz. za nekaj več kot desetino. V NLB so pojasnili, da celoten obseg prilagoditve števila zaposlenih na srednji rok ostaja v okvirih, ki predvidevajo njegovo zmanjšanje za okoli 20 odstotkov ali nekaj čez 500.

Razmere so se v zadnjem obdobju po navedbah NLB bistveno spremenile. Nova realnost vseh bank je po njihovih pojasnilih velik pritisk na prihodke oz. njihovo zmanjšanje zaradi nižjih marž v luči ekspanzivne denarne politike, makrobonitetnih omejitev Banke Slovenije pri kreditiranju prebivalstva in neizplačil dividend hčerinskih bank. "Vse to ob zavezi NLB k stroškovni učinkovitosti terja zelo preudarno odzivanje na stroškovni strani, koronavirus pa se je ob tem izkazal kot neke vrste katalizator oz. pospeševalec," so zapisali v NLB.

Tudi v NLB že dalj časa opažajo, da se uporabniške navade strank spreminjajo in bodo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk poslovalnic. Stranke vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja, saj so enostavni in priročni, v zadnjih mesecih pa se je, tako pravijo v NLB, pokazalo, da so tudi z vidika zdravstvenih okoliščin veliko bolj varni.

Zato so se na podlagi analize ključnih kriterijev ter predvidenih razmer na trgu odločili, da nadaljujejo z optimizacijo poslovne mreže. 15. junija bo vrata zaprlo 10 novih poslovalnic, trenutno pa jih ima NLB skupaj 90. Večino zaposlenih iz poslovalnic, ki se zapirajo, bodo prerazporedili v druge poslovalnice in jih tako kadrovsko popolnili, nekaj pa jih bo delo našlo kontaktnem centru, kjer so glede na zelo veliko rast priljubljenosti uporabe zelo močno povečali zmogljivosti.

Tudi v NLB zagotavljajo, da bodo pri prilagoditvi števila zaposlenih ravnali odgovorno, s ciljem, da najdejo kar najbolj ustrezne rešitve za obe strani. Vseh prerazporeditev in upokojevanj ne bodo nadomeščali, kar bo vodilo v zmanjšanje števila zaposlenih. Znotraj banke namreč prihaja tudi do prerazporejanja zaposlenih med posameznimi organizacijskimi enotami, kjer so potrebe večje in tistimi, kjer se potrebe zmanjšujejo zaradi uvajanja novih tehnologij in načinov delovanja.

L. M.