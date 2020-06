Županja in župana z ministrom o evropskem denarju

4.6.2020 | 08:00

Metliški župan Darko Zevnik, minister Zvonko Černač,semiška županja Polona Kambič in črnomaljski župan Andrej Kavšek. (Foto: M. L.)

Rihard Zupančič (levo) je ministru Zvonku Černaču pojasnil nekatere podrobnosti o bližnjem vodnem izviru s črno človeško ribico. (Foto: M. L.)

Riko Zupančič (levo) je ministra seznanil z opaznim onesnaženjem vode ob izviru, (Foto: M. L.)

Jelševnik - Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za strateške projekte in kohezijo, je v okviru svojih obiskov v slovenskih občinah, kjer se pogovarja o črpanju evropskega denarja, danes prišel v Belo krajino. Na to temo se je pogovarjal z županom občine Črnomelj Andrejem Kavškom, županom občine Metlika Darkom Zevnikom in županjo občine Semič Polono Kambič.

Slovenija želi po ministrovih besedah doseči pri pristojnih evropskih ustanovah privolitev, da bi naša država lahko tudi denar v razvojnem obdobju 2021 do 2027 uporabljala za komunalno opremljanje in ne samo za t. i. mehke projekte.

Županja in oba župana so povedali, da občine potrebujejo denar za infrastrukturo, saj te manjka še precej. Po njihovih besedah so vse tri občine doslej kar uspešno pridobivale evropski denar. Vsi trije vodilni predstavniki belokranjskih občin so tudi poudarili, da so različni postopki pri pridobivanju denarja zelo zapleteni, pri čemer so posamezna ministrstva tudi medsebojno neusklajena. Minister ter županja in župana so se pogovarjali na Turistični kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju.

