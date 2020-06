Spet pogin rib v Temenici; pogorel velik gospodarski objekt

4.6.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 10.31 uri so bile na gladini reke Temenice med Gorenjimi Ponikvami in Grmom v občini Trebnje opažene poginule ribe. O dogodku so obvestili pristojne službe, ki preiskujejo vzrok pogina.

Začelo se je na hlodovini ...

Ob 23.03 je v Rakitnici, občina Ribnica, ob gospodarskem poslopju gorela hlodovina. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, Rakitnica, Dolenja vas, Prigorica, Grčarice in Lipovec. Požar se je razširil na objekt velikosti 15 x 30 metrov in ga popolnoma uničil. Gasilci so požar lokalizirali in pogasili ter varovali, da se ni razširil na sosednje objekte.

Na cesti plinsko olje

Ob 14.44 je bilo v Velikem Gabru, občina Trebnje, cestišče onesnaženo s plinskim oljem. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so madež na dolžini okoli 200 metrov nevtralizirali in sprali.

Avto pogorel

Ob 19.40 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, pogasili požar in opravili pregled s termo kamero. Vozilo je uničeno.

S helikopterjem v UKC

Ob 16.43 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz ZD Krško v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe.

Osje gnezdo

Ob 20.02 so na Prešernovi cesti v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo z drevesa ob stanovanjski hiši.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, na izvodu MAROF.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU - D. SUŠICE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zalog med 8. in 10. uro ter Vranje med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice med 8. in 10.30 uro ter Raka izvod Dolga Raka in Cirje spodaj med 8. in 11. uro.

M. K.