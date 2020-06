Zdaj vendarle zelena luč za nov večnamenski dom v Škocjanu

4.6.2020 | 09:15

Svetniki so zdaj, ko je cena za dva milijona nižja, le potrdili DIIP za venamenski dom v Škocjanu.

Takole bo izgledal nov večnamenski dom v Škocjanu.

Rok Rebernik

Škocjan - Škocjanski občinski svetniki so pred dvema dnevoma na seji s sedmimi glasovi za in enim proti - dva svetnika nista glasovala - potrdili namero občine o gradnji novega večnamenskega doma v centru Škocjanu, ki bo stal pod šolo, oz. med športnim parkom Škocjan, občinsko stavbo, Metelkovim domom in obstoječo stanovanjsko povezavo.

O novem kulturnem hramu so svetniki odločali že januarja, a takrat načrtovanega projekta niso sprejeli, glavni razlog pa je bila previsoka cena naložbe. Od občine so zahtevali, da cene preveri na trgu in da se naredi novelacija DIIP-a. To se je tudi zgodilo.

Občinska uprava je naredila poizvedbo na trgu ter pridobila realne cene izvajalcev, ki so bistveno pocenile nov kulturni hram - projekt je s skoraj 5,4 milijona zdaj ocenjen na 3,4 milijona (brez DDV), kar pomeni dva milijona evrov manj. Za gradnjo bo morala občina, ki je za dokumentacijo že dala dobrih 150.000 evrov, nameniti okrog 800 tisoč evrovlastnega denarja, kar je po besedah Roka Rebernika, pripravljavca naložbene dokumentacije iz podjetja Espri, glede na finančno zmožnost občine izvedljivo. Letni obrok kredita po obrestni meri 0,6 odstotka bi znašal 126.000 evrov, kredit v višini 1,8 milijona evrov, pa bi odplačevali 15 let. Finančna konstrukcija obsega še okrog 360.000 evrov nepovratnih sredstev Eko sklada - šlo bo za skoraj nič energijski objekt - za gradnjo pa bi v prihodnjih dveh letih namenili tudi nepovratna sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin, to je skoraj 500 tsioč evrov.

Seveda ostanejo še stroški vzdrževanja, kar bi na letni ravni skupaj z odplačevanjem kredita pomenilo okrog 200.000 evrov, je bilo slišati na seji.

Slavko Pungeršič

Odbor za javne finance je po besedah predsednika Slavka Pungeršiča na tak dokument dal pozitivno mnenje - člani so ga soglasno podprli.

Za večnamenski dom - v njem bo po idejnem projektu, ki so ga izdelali v Biro arhitekti v Kamniku, dobila prostore krajevna knjižnica, večja dvorana z 250 sedeži, mestna kavarna, manjša dvorana za predstavitve knjig in za druge dogodke, servisni prostori, kot so prostori za nastopajoče, sanitarije, fitness, nekaj bo pisarn za tržne namene, itd. Občina je gradbeno dovoljenje pridobila že lanskega avgusta, objavo razpisa za izvajalca del načrtujejo za prihodnjo pomlad, začetek izvedbe bi sledil poleti 2021, zaključek del pa je predviden decembra 2022.

Župan Jože Kapler in direktorica OU Petra Pozderec.

Župan Jože Kapler meni, da si škocjanski prostor zasluži tak objekt, za katerega upa, da bo občane le povezoval. »Seveda ne gre za gospodarski subjekt, ki bo prinašal dobiček. A gre za naše ljudi, za naša društva, da dobijo samozavest. Kultura pač tudi nekaj stane, z domom pa bomo veliko naredili tudi za turizem,« je dejal svetnikom.

Večina je imela pozitivno mnenje, slišati pa je bilo tudi pomisleke in kritike, a o tem več v tiskani izdaji Dolenjskega lista .

Besedilo in foto: L. Markelj

