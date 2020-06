Na glasovanje 24 predlogov občanov

Ena od pridobitev letošnjega participativnega proračuna - stopnice do zdravstvene postaje in lekarne na Senovem. (Foto: Občina Krško)

Krško - Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občanke in občani občine Krško lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 40 različnih predlogov za različna območja.

Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je najprej preverila občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila za to imenovana komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo od 5. do 12. junija potekalo na spletni strani Občine Krško, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Krško v delovnem času. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna je pripravila seznam izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev na glasovanje.

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

•Preplastitev igrišča pri vrtcu Brestanica, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek

•Postavitev naprav za ulično vadbo, Rožno-Presladol, predlagatelj Dejan Prosenik

•Razvoj športnega turizma (izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica, predlagatelj Luka Šebek

•Postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji HE Krško – Rožno, predlagatelj Anej Vovčak

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

•Nadgradnja fitnes naprav v športnem parku ŠD Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek

•Ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas, predlagatelj Matej Libenšek

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

•Sprehajališče okoli raškega gradu, Raka, predlagatelj Martin Lešnjak

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

•Ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri Domu XIV. divizije Senovo, Senovo, predlagatelj Rahman Fazlič

•Pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici 6, 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković

Območje 5: KS mesta Krško

•Nabava športne opreme za oživljanje starega mestnega jedra, Krško, predlagateljica Andreja Petan

•Zbornik - Šport v občini Krško - Prvo stoletje, predlagateljica Mojca Kožuh

•Ureditev klopi in miz ter košev pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič

•Namestitev dveh (2) gugalnic pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

•Ureditev travnatega igrišča v Šutni, Podbočje, predlagatelj Saša Šavrič

•Obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

•Postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin

•Namestitev igral v Žadovinku, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Mlakar

•Javna razsvetljava v zaselku Zajčki, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec

•Ureditev stoletnih pešpoti v KS Leskovec pri Krškem, predlagatelj Dejan Sevšek

•Namestitev informacijsko turistične table in ureditev parkirišča na Vihrah, Krško polje, predlagatelj Franci Jankovič

•Izgradnja in urejanje okolice za postavitev zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh

•Fitnes na prostem pri gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič

•Postavitev igral na prostem ob gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič

•Nakup pisarniškega pohištva za prostore gasilskega doma Brege, Krško polje, predlagateljica Darja Račič

Predlogi, ki niso ustrezali razpisnim pogojem in zato niso uvrščeni na glasovanje, so objavljeni na spletni strani Občine Krško v rubriki E-Občina/MojProjekt