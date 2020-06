Štirje kilogrami konoplje in brizge s konopljino smolo

4.6.2020 | 10:00

Foto: PP Metlika

Metliški policisti so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 45-letnemu osumljencu z območja Metlike. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo in brizgalke, napolnjeno s snovjo, za katero prav tako obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Nekaj manj kot 4 kg posušenih rastlinskih delcev in zasežene brizgalke so poslali v analizo, na podlagi katere bo izdelano strokovno mnenje. Policisti nadaljujejo s preiskavo in bodo zoper 45-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami

Odpeljal suzukija

Sinoči 19.30 in 22.30 je z dvorišča stanovanjskega bloka na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo odpeljal motor Suzuki GSX-R modro bele barve. Vreden je za okoli 5500 evrov.

Maročan pri Trebnjem

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Trebnjega izsledili in prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Postopek s tujcem še ni zaključen.

B. B.

