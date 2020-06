Stotič ravno na dan krvodajalstva

4.6.2020 | 14:05

Štefka Žagar je kri danes darovala že stotič.

Čestitke ob krvodajalskem jubileju

Novo mesto, Mirna Peć - Danes je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, prav na dan slovenskega krvodajalstva, Štefka Žagar iz Mirne Peči, stotič darovala kri.

Gospa Štefka je začela s krvodajalstvom pri dobrih 18 letih, ko se je zaposlila v Krki, in se je na akcijo odpravila v družbi svojih sodelavk. Od takrat redno daje kri, v začetku na tri, kasneje na štiri mesece, in spominja se, kako je bilo v začetku na odvzemu precej drugače. "Obleči si si moral zaščitno obleko, roko si dal skozi odprtino, veliko manj je bilo stika, ampak namen je bil isti, pomagati sočloveku," pravi.

Štefka je že deset let v pokoju in kljub temu, da je šla v življenju skozi težke preizkušnje, med drugim tudi smrt moža, ostaja pomirjujoča, zbrana in v veliko pomoč drugim. Ima dva sinova in kar osem vnukov, katere tudi popazi, predvsem najmlajšega, ki še ni v vrtcu.

Obdeluje zelenjavni vrt, na katerem pridelajo vso zelenjavo zase, skrbi pa tudi za svoje zdravje, saj si vzame čas za sprehode v naravo in telovadbo. Že pet let je tudi prostovoljka v Domu starejših občanov Novo mesto, kjer vodi molitveno skupino, ki jo obiskuje približno 20 oskrbovancev, ki se ji z veseljem pridružijo.

Ob jubilejnem darovanju krvi so ji čestitale sekretarka Območnega združenja RKS Novo mesto Barbara Ozimek, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimc, dr. med. in predstavnica krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč, Irena Pust.

Mateja Šlajkovec