Robotika je temelj prihodnosti

4.6.2020 | 16:45

Vinko Logar in Jožica Piškur iz Razvojnega centra sta predstavila njuno projektno delo v novomeškem Revozu. (Foto: M. Ž.)

Marko Rudolf

Franci Bratkovič

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto (RC NM) je danes v okviru projekta Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) na novinarski konferenci predstavil uspešno triletno delo na delavnicah otroške robotike in sodelovanje z gospodarstvom.

Kot je poudaril direktor RC NM Franci Bratkovič, je poslanstvo centra, ki je nastal kot logična posledica gospodarskih kazalnikov JV regije, ki je regija z največ industrijskimi roboti v Slovenije, večplastno – na eni strani promocija naravoslovja, tehniških znanosti med mladimi in tudi širše v okolju, na drugi pa, da s svojimi aktivnostmi pomagajo vzgojiti kader in pomagati podjetjem, da se lažje odločijo za korake v industrijo 4.0 oz. da gredo lažje v smeri robotizacije ali avtomatizacije. »Velika podjetja imajo same svoj vzvod z inženirskim znanjem in kapitalom, da to lahko storijo, manjša podjetja pa potrebujejo še neko pomoč. In to pomoč jim lahko nudimo tudi mi,« je povedal.

V treh letih je bilo na delavnicah, ki tudi delujejo v okviru CRRI, po besedah njihovega vodje Marka Rudolfa, več kot 1000 otrok, opravljenih je bilo več kot 2700 ur pedagoškega dela, v njih je sodelovalo 13 mentorjev in več kot 20 asistentov, imeli pa so jih na dvanajstih osnovnih šolah Dolenjske in Bele krajine.

Kot je dejal Rudolf poleg celoletnih delavnic na šolah v partnerskih občinah, ki že štiri leta podpirajo projekt, to so občine Novo mesto, Metlika, Črnomelj in Trebnje, izvajajo tudi poletne tedenske delavnice robotike in priložnostne delavnice ter se sodelujejo na različnih dogodkih. Da so med otroci zelo priljubljene tudi poletne delavnice, pričajo številke: v šolskem letu 2017/18 se jih je udeležilo 156 otrok, leto kasneje 215, za letošnje pa so do sinoči dobili že 107 prijav, kar je glede na vsem znano situacijo okoli novega koronavirusa zelo dobro. Z njimi bodo v začetku julija začeli v Novem mestu, šesto, zadnjo, pa bodo konec avgusta pripravili v Trebnjem.

Ob tem sta Vinko Logar in Jožica Piškur iz Razvojnega centra predstavila njuno projektno delo v novomeškem Revozu, sodelovanje z RC NM pa predstavnika podjetij Fanuc in Revoz. Dogodka so se udeležili tudi trije župani od štirih partnerskih občin – novomeški Gregor Macedoni, metliški Darko Zevnik in trebanjski Alojzij Kastelic.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.

Galerija