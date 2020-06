Starega TPV-ja ni več, zdaj je ...

4.6.2020 | 17:15

TPV-jev proizvodno-logistični center na Veliki Loki. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Novomeška družba TPV trženje in proizvodnja opreme vozil, ali krajše TPV, ki predstavlja jedro skupine TPV, se je preimenovala v TPV Automotive, Tovarna avtomobilskih komponent, ali krajše TPV Automotive. Spremembo imena narekujejo novi programi in dejavnosti, pojasnjujejo v družbi. Vodstvena struktura in vsi ostali podatki so ostali nespremenjeni.

»Spremembe nadgrajujejo obstoječe začrtane smernice delovanja ter hkrati prinašajo nov zagon, s katerim bomo lahko še bolj učinkovito ustvarjali mobilnost prihodnosti,« je ob spremembi imena izjavil direktor družbe TPV Automotive dr. Ivan Erenda.

Kot pravijo v TPV Automotive, je družba postala prepoznaven razvojni dobavitelj na globalnem trgu avtomobilske industrije. Razvijajo in proizvajajo izdelke, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji ter vpeljujejo nove tehnološke rešitve na področju električnih vozil. Svoje proizvodne procese, podprte z visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije, razvijajo po načelu pametnih tovarn, poudarjajo v TPV Automotive.

V sklopu nove strategije in vizije podjetja, ki so jo naslovili Ustvarjamo mobilnost prihodnosti, se usmerjajo v štiri ključne programe delovanja, na katerih so zgradili močne kompetence, s katerimi se uspešno dokazujejo na svetovnem trgu avtomobilske industrije.

Prvi program so razvojno-inženirske storitve na področju razvoja izdelka in procesno-tehnoloških rešitev. Drugi program so aluminijaste komponente, s katerimi se usmerjajo na področje električnih vozil, predvsem na produktno skupino nosilcev baterijskih elementov in povezovalnih sklopov, kjer se pohvalijo z obvladovanjem tehnologij spajanja s trenjem in gnetenjem. Tretji program so ultralahke jeklene komponente, v katerem razvijajo in proizvajajo izdelke s pomembnim vplivom na vozno dinamiko ter elemente karoserije in sedežnih struktur, ki sledijo razvojnim smernicam uporabe visoko trdnostnih jekel.V tem programu zagotavljajo popolno podporo razvoja izdelka in tehnološko-procesnih rešitev, od bazičnih raziskav do serijske proizvodnje. Njihove razvojne kompetence na področju “lightweight” rešitev že vrsto let prepoznavajo najzahtevnejši proizvajalci vozil, pravijo v TPV Automotive. Četrti program je površinska zaščita, v njem pa nudijo storitve površinske zaščite kovinskih izdelkov in korozijskega preizkušanja.

B. B.