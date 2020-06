V dobrem letu nov vrtec, kotlovnica in prenovljena telovadnica

4.6.2020 | 18:00

Artiče - Pred Osnovno šolo Artiče je potekal svečan podpis pogodb za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca in za postavitev nove kotlovnice za ogrevanje vrtca in šole. Vrtec bo gradil novomeški CGP, kotlovnico pa družba Plistor s Ptuja v partnerstvu z brežiškim Geotechom. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, za ureditve kotlovnice pa 328.000 evrov. Gradnja novega vrtca in kotlovnice predstavljata začetek večfaznega projekta gradnje nove šole, sporočajo z brežiške občine.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan je pred Artičami pomembna investicija, saj bo občina v tem in v naslednjem letu izvedla investicije v skupni vrednosti dobrih treh milijonov evrov. V 5-oddelčnem vrtcu s skoraj 1200 m2 neto tlorisne površine, ki ga bodo zgradili na na zemljišču, ki ga je občini prodala Župnija Artiče, bodo zgradili še kotlovnico, hkrati pa bo stekla tudi celovita energetska prenova šolske telovadnice.

Novi vrtec bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka bo merila vsaj 50 m2 in bo imela tudi zunanjo teraso, veliko 24 m2. Gradnja bo predvidoma končana do konca oktobra prihodnje leto. Ureditev kotlovnice zajema izvedbo geosond, povezav do toplotne črpalke, namestitev toplotne črpalke in hranilnika ter vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju dveh let od prevzema objekta. Ob gradnji vrtca bo letos tekla tudi celovita energetska sanacija telovadnice pri OŠ Artiče v vrednosti 416.000 evrov, ki je del projekta javno-zasebnega partnerstva Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice. Energetska sanacija obsega izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, termostatske ventile, sanacijo razsvetljave ter prenovo ogrevalnega sistema in energetsko upravljanje.

Zbrane na svečanem podpisu pogodb je najprej nagovorila ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič, ki je dejala, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev. Artiško šolo obiskuje 240 otrok, v vrtcu pa imajo med 80 in 90 otrok. Prostorsko stisko dvooddelčnega vrtca, ki je bil zgrajen pred leti, rešujejo z uporabo šolskih razredov in najemom prostora pri zasebnikih.

Vrtičkarji iz skupine Balončki - Martin Bučar Božičnik, Tinkara Čanžar in Zala Omerzu - so deklamirali pesmico o vrtcu, ki jo je napisala vzgojiteljica Ruth Gramec. Ob tej priložnosti so otroci županu Molanu podarili tudi načrt novega vrtca, ki so ga izdelali sami, glasbeni utrinek k programu pa je prispevala učenka 7. razreda Ajda Ivanšek ob klavirski spremljavi učiteljice Stanke Turšič Pungerčar.

Pogodba za gradnjo vrtca je v imenu izvajalca družbe CGP podpisal predsednik uprave Martin Gosenca, pogodbo za vzpostavitev kotlovnice pa predstavnik izvajalca, direktor podjetja Plistor Jernej Lah, so še sporočili z brežiške občine.

B. B.