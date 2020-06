Za sterilizacijo in kastracijo občina še plača del stroškov

5.6.2020 | 09:25

Na semiškem območju je vse več zapuščenih in prostoživečih mačk in tudi psov, kot ugotavljajo , zato občina Semič sofinancira sterilizacijo in kastracijo. (Foto: M. L.)

Semič - Občina Semič je podaljšala sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških, prostoživečih mačk in psov v tej občini. Aprila je na svoji spletni strani že objavila poziv za sterilizacijo in kastracijo, kjer je tudi sporočila, da je namenila skupno 1.000 evrov za to sofinanciranje in da bo denar na voljo od 1. maja do porabe denarja, oziroma najdlje do 15. novembra. Toda omenjeni znesek so, kot je na nedavni seji semiškega občinskega sveta povedala županja Polona Kambič, zaradi velikega odziva občanov že porabili.

Posamezno sterilizacijo ali kastracijo občina sofinancira s 30 evri za mačke oziroma 50 evri za pse, dodatno od 20 do 30 odstotkov pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik tako za kastracijo mačka plača le 9,10 evra, za kastracijo psa do deset kilogramov 21,04 evra, psa od deset do 25 kilogramov 37,78 evra itd. Za sterilizacijo mačke odštejejo 22,68 evra, za tak poseg pri psici do pet kilogramov 21,27 evra, psici od pet do deset kilogramov 61,19 evra, psici od deset do 25 kilogramov 81,10 evra itd. Posameznemu gospodinjstvu občina sofinancira storitev za največ dve živali.

Glede omenjene storitve, ki jo sofinancira občina, lahko občani pokličejo Belokranjsko veterinarsko službo Črnomelj, Ločka cesta 14a v Črnomlju na telefonski številki 041 638 104 ali 07 305 11 84.

M. L.