Davi nesreča na Dolnji Lokvici

5.6.2020 | 07:05

Danes ob 5.33 uri je na cesti Novo mesto – Metlika na Dolnji Lokvici v občini Metlika voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan in so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli na kraju. Gasilci PGD Metlika še posredujejo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, NA IZVODU PRISTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 ure zaradi del občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, Izvod Gostilna in izvod Hrast.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.