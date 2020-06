FOTO: Gorelo na žagi

5.6.2020 | 08:05

Objekt z žago in nekaj opreme v njej je popolnoma uničen. (Foto: M. G.)

Rakitnica - Ob gospodarskem poslopju oziroma žagi za razrez lesa, velikosti 15 X 30 metrov, v Rakitnici je v sredo nekaj po 23. uri gorela hlodovina. Ogenj je zajel notranjost objekta in se nato hitro širil proti ostrešju. Gosti dim in še večji plameni so se videli od daleč, grozila je nevarnost, da bi ognjeni zublji zajeli tudi sosedne objekte, med katerimi je nekaj lesenih.

Zelo hitro se je klicu na pomoč odzvalo 50 gasilcev iz petih društev sektorja Dolenja vas, in sicer Rakitnica, Dolenja vas, Prigorica, Grčarice in Lipovec ter gasilska enota iz Ribnice, Z vodnimi napadi so preprečili širjenje požara, ki je bil ob njihovemu prihodu že polno razvit.

Objekt z žago in nekaj opreme v njej je popolnoma uničen. S pogorišča so odšli malo pred tretjo uro, do jutra pa so kraj varovale požarne straže. Vzrok požara , ki je povzročil za več deset tisoč evrov škode, preiskujejo forenziki.

Besedilo in foto: M. G.

