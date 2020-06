Po občini postavili zbiralnike odpadnega jedilnega olja

5.6.2020 | 11:50

Zbiralniki olja so rumene barve. (Foto: spletna stran MO NM)

Novo mesto - Komunala Novo mesto je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, Osnovno šolo Center in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto izpeljala projekt Zbirajmo odpadno jedilno olje - na bolje, s katerim so občanom dali priložnost, da bodo aktivno pomagali pri ekološkem ravnanju z odpadki.

Kot so zapisali na spletni strani občine, odpadno jedilno olje predstavlja veliko obremenitev za okolje, rešitev pa predstavlja le njegovo zbiranje na primernih mestih. Vsakršno zlivanje odpadnega olja v naravo lahko namreč pripelje do onesnaženja podtalnice, posledice pa se odpravljajo več sto let, saj z enim litrom olja onesnažimo milijon litrov vode.

Da bi preprečili tovrstno onesnaženje so po novomeški občini postavili več uličnih zbiralnikov olja. Vsako gospodinjstvo pa bo brezplačno prejelo manjšo zbiralno posodo, zbrano odpadno jedilno olje, ki bo namenjeno nadaljnji predelavi, pa bodo potem lahko oddali v velike zbiralne posode, in sicer na naslovih: Dobrava 2 v KS Otočec, Prečna 91 v KS Prečna, Velike Brusnice 5 v KS Brusnice, Belokranjska cesta v KS Gotna vas, Irča vas 13 v KS Drska, Vorančeva ulica 2 v KS Šmihel, Regrča vas 101 v KS Regrča vas, Stopiče 34 a v KS Stopiče, Šumeči potok 5 v KS Gabrje, Stranska vas 48 v KS Birčna vas, Šolska cesta 11 v KS Dolž, Vaška cesta 4 v KS Uršna Sela, Podgrad 33 v KS Podgrad, Dolenje Kamence 3 v KS Bučna vas in Dolenje Karteljevo 28 C v KS Karteljevo.

Na pobudo občanov bodo posode za zbiranje olja do konca leta postavili tudi bližje mestnemu središču, so še dodali.

M. Ž.