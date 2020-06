Znani občinski nagrajenci

Mirnopeški svetniki so na dnevnem redu imeli 16 točk. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občine uprave Sonja Klemenc Križan.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se včeraj znova sestali v živo, v času epidemije novega koronavirusa pa so imeli tudi dve dopisni seji. Med drugim so na predlog komisije za priznanja in nagrade potrdili, da ob skorajšnjem občinskem prazniku plaketo občine Mirna Peč dobijo Anton Perko za več kot 50-letno marljivo predajanje znanja mladim na različnih področjih v okviru šole, društev in širši lokalni skupnosti, Nežika Režek za dolgoletno predano prostovoljno delo v različnih društvih in projektih ter širši lokalni skupnosti, Drago Retelj za dolgoletno predano prostovoljno delo v Športno-turističnem društvu Poljane, v projektih lokalne skupnosti in številnih humanitarnih akcijah pomoči občanom ter Športno rekreacijsko društvo Veliki Kal-Orkljevec za 17-letno delo na področju spodbujanja športnih aktivnosti, druženja in povezovanja občanov.

Med drugim so sprejeli zaključni račun proračuna za lani, z njegovo realizacijo so po oceni direktorice občinske uprave Sonja Klemen Križan zadovoljni, saj so uspeli realizirati za nekaj manj kot 2,6 milijona evrov investicij, kar predstavlja skoraj 56 odst. celotnega proračuna. Največja naložba je bil projekt suhokranjskega vodovoda, lanski del je bil vreden dobrega 1,9 milijona evrov, od tega je občina sama prispevala 528 tisoč evrov. Sicer je na prihodkovni strani realizacija bila 83,3 odstotna, na odhodkovni pa 81,4 odstotna.

M. Ž.