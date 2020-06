Koresova zapušča Zavod Novo mesto

5.6.2020 | 11:15

Dolores Kores je bila za v.d. direktorice imenovana lanskega avgusta, polnega mandata, ki ji ga je zaupal občinski svet, pa ne bo prevzela. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Novomeški občinski svet je za direktorico Zavoda Novo mesto prejšnji teden izbral sedanjo v.d. direktorico Dolores Kores. Štiriletni mandat bi morala nastopiti 1. avgusta, a se to očitno ne bo zgodilo, saj jo je vlada včeraj imenovala za v.d. direktorice Urada RS za mladino. Ta položaj je Koresova nastopila že danes.

Koresova je na čelu urada za mladino nasledila Tina Kampla, za v. d. direktorice pa jo je vlada imenovala za čas do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Kot so nam povedali v kabinetu novomeškega župana, je Koresova včeraj podala pisno odpoved delovnega razmerja v Zavodu Novo mesto, njen odpovedni rok pa znaša en mesec. Odpoved jih je presenetila. Nadaljnji koraki za zapolnitev izpraznjenega mesta bodo predvidoma znani prihodnji teden.

Štiri leta, štirje direktorji

Zavod Novo mesto je nastal iz Kulturnega centra Janeza Trdine, ki so mu leta 2016 pripojili Agencijo za šport ter mu dodali naloge s področja turizma in mladine. Prvi vršilec dolžnosti direktorja je bil Robert Judež, ki je zavod vodil eno leto in tri mesece, 1. januarja 2018 pa je mandat direktorja nastopil Marjan Hribar. Ta je na čelu zavoda vztrajal le do 31. januarja 2019 - na lokalnih volitvah v občini Šmarješke Toplice je bil namreč izvoljen za župana, funkcijo pa se je odločil opravljati poklicno, zato je direktorovanje v Novem mestu po letu in mesecu dni prekinil.

Kot v.d. direktorice je od 1. februarja do 31. julija 2019 zavod začasno vodila Jasna Osolnik Dokl. Občina je v tem času izvedla dva razpisa za direktorja, na katerih pa kadrovska komisija občinskega sveta, ki jo vodi podžupan Boštjan Grobler ni izbrala nikogar. Po drugem razpisu so se odločili, da najboljšo kandidatko, Dolores Kores, za leto dni imenujejo za vršilko dolžnosti.

Kot rečeno, je občina letos objavila nov razpis, na katerem so svetniki Koresovi na predlog kadrovske komisije zaupali poln mandat, ki pa ga ne bo prevzela.

Zavod Novo mesto bo torej po štirih letih delovanja v prihodnjih mesecih dobil še petega direktorja. Najdlje ga je v resnici vodil Robert Judež, ki je bil na položaj v.d. direktorja imenovan z nalogo, da izpelje vse potrebne postopke pri nastajanju zavoda.

B. B.

