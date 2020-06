V mestnem jedru bo osem novih stanovanj

5.6.2020 | 13:30

Pogodbo sta podpisala župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta dopoldne podpisala pogodbo za celovito prenovo hiše na naslovu Glavni trg 2, kjer bodo uredili osem najemniških stanovanj v velikosti od 55 do 110 kvadratnih metrov. S tem želi občina v mestno jedro pritegniti tudi mlade družine.

Omenjena hiša je v večinski, preko 80-odstotni lasti občine, polovico hiše je leta 2016 občini z darilno pogodbo podaril Nikolaj Levičnik, potomec družine Jelovšek pl. Fichtenau, ki so jo dobili nazaj v postopku denacionalizacije, lastnik dveh poslovnih prostorov v pritličju pa je Publikum. Tudi občina bo po prenovi prostore v pritličju namenila poslovni dejavnosti oz. vsebinam, ki bi dodatno pomenile oživljenje mestnega jedra.

Kot je povedal župan, je vrednost podpisane pogodbe 1.666.000 evrov z DDV, od tega slab milijon predstavlja evropski denar, sama prenova pa bo pomenila velik izziv tudi zaradi usklajevanj s kulturno varstvenimi pogoji, potrebno bo izvesti še sondiranja in arheološke raziskave.

Direktor Malkoma je dodal, da je rok za dokončanje del 18 mesecev, želijo pa si, da bi končali kakšna pol leta prej. Izkušnje na tem področju imajo, pred leti so denimo obnovili objekt na Glavnem trgu 6, sodelovali so tudi pri prenovi Glavnega trga in knjižnice Mirana Jarca …

