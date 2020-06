Namesto Breznika nekdanji šef novomeških policistov

5.6.2020 | 14:30

Anton Olaj (foto: T. J. G., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je na včeraj sprejela sklep, da z 8. junijem za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve imenuje nekdanjega direktorja policijske uprave Novo mesto Antona Olaja. Ta na ministrstvo prihaja po odhodu Franca Breznika, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola.

Olaj je karierno pot začel leta 1981 na takratni Postaji milice Ljubljana - Vič. Nato je med leti 1986 in 2006 delal v novomeški kriminalistični službi kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete in nazadnje kot načelnik urada kriminalistične službe. Svojo poklicno pot v policiji je sklenil kot direktor Policijske uprave Novo mesto , ki jo je vodil od leta 2006 do leta 2012, ko se je upokojil.

Olaj je leta 1989 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2005 je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije, leta 2011 pa je doktoriral na Evropski pravni fakulteti. Med leti 2006 in 2011 je svoje kriminalistične izkušnje in pravno teoretično znanje prenašal na študente Višje policijske šole v Tacnu in slušatelje kriminalističnih tečajev pri predmetu kazensko pravo. Je predavatelj in avtor več znanstvenih člankov s področja mednarodnega javnega prava in ustavnega prava.

