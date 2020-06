Napadli policiste, v službeno vozilo metali kamenje

5.6.2020 | 12:45

Foto: Arhiv DL

Policista PP Novo mesto sta sinoči okoli 19. ure na cesti med Muhaberjem in Potočno vasjo ustavljala voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo do naselja v okolici Novega mesta, kjer je vozilo ustavil in poskušal pobegniti peš. Policista sta kršitelja prijela, ta pa se je ves čas upiral. Da bi policistu preprečila prijetje, ga je fizično napadla še ena oseba in ga lažje poškodovala. V postopek pa se je vmešalo še več prebivalcev naselja, ki so v službeno vozilo metali kamenje, ga poškodovali in storilcu omogočili beg. V nadaljevanju so policisti zasegli avtomobil, ki so ga storilci medtem poškodovali s sekirami.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, in kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, katerih sta osumljena 26-letni moški in 47-letna ženska. 26-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja bodo zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določata globo v višini 1640 evrov.

Povzročil nesrečo in pobegnil, a so ga prijeli

Policisti PP Novo mesto so bili danes ob 9.20 obveščeni o prometni nesreči v Srebrničah, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila znamke Audi trčil v zadnji del vozila oškodovanca in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so na podlagi opisa voznika izsledili na Ljubljanski cesti, a ta njihovih znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval. S pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zapeljal na travnik in na makadamsko pot pri Potočni vasi, kjer pa so ga ustavili. 23-letniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izidhanega zraka 1,07 miligramov alkohola in 20-letnemu potniku so odvzeli prostost, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zasegli so tudi osebni avtomobil znamke Audi.

Rop v prodajalni na Glavnem trgu

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj po 19. uri obveščeni o ropu v prodajalni na Glavnem trgu v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je neznanec ob plačevanju kupljenega artikla na blagajni izkoristil priložnost, ko je prodajalka odprla blagajniški predal in iz predala ukradel šop bankovcev ter pobegnil. Okoliščine ropa policisti še preiskujejo.

Ob nakit

Na Bizeljski cesti v Brežicah je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel zlat nakit.

Odnesel ovco, z njiv pobral poljščine

Na območju Grmovelj (PP Šentjernej) je nekdo s pašnika ukradel ovco in z dveh njiv pobral poljščine. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 400 evrov

Skrivali so se

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Na podvozju tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije pa so našli še dva državljana Irana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli dva tujca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Vrbine (PP Krško) izsledili in prijeli državljana Libije in državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Postopek s tujcema še ni zaključen.

M. Ž.