Ovadba zoper nekdanjo direktorico Trima

5.6.2020 | 13:30

Zaradi domnevnih nepravilnosti pri menedžerskem prevzemu Trima so kriminalisti ovadili nekdanjo direktorico te trebanjske družbe Tatjano Fink. (Foto: M. Ž. arhiv DL)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe in gospodarsko družbo zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kriminalisti so ugotovili, da je ena izmed osumljenk, neuradno gre za nekdanjo direktorica trebanjskega Trima Tatjano Fink, kot predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za managerski prevzem te iste družbe. Druga osumljenca sta bila sopodpisnika pogodb in direktorja družbe, ki je kredit prejela.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je šlo za prepovedano finančno pomoč, posledica storitve kaznivega dejanja, ki je nastala za gospodarsko družbo, ki je dala kredit, pa je velika premoženjska škoda v višini več kot 4.100.000 evrov. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.

V maju so novomeški kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper fizično osebo in gospodarsko družbo zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj davčne zatajitve in 15 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Med preiskavo so ugotovili, da se je osumljenec v letih 2015 in 2016 kot direktor gospodarske družbe - trgovine z gradbenim materialom in elektronskimi napravi, izognil plačilu davkov in neupravičeno dobil vrnjen davek v Sloveniji za dobave različnega blaga kupcem v drugih državah v Evropski uniji v višni več kot 1.185.000 evrov. Osumljenec je knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige izkazoval na podlagi vsebinsko napačnih listin.

V tretjem primeru pa so kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper fizično osebo iz Hrvaške in slovensko gospodarsko družbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in sedmih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Ugotovljeno je bilo, da se je osumljenec kot direktor gospodarske družbe - trgovine z žiti in elektronskimi napravami, pri poslovanju izognil plačilu davkov, saj je neupravično pridobil vrnjen davek v Sloveniji za dobave različnega blaga kupcem v drugih državah Evropski uniji v višini skoraj 250.000 evrov. Knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige je izkazoval na podlagi vsebinsko napačnih listin.

M. Ž., B. B.