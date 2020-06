Znak Jožetu Požunu, družbi Avtoline in Turističnemu društvu Senovo

5.6.2020 | 19:30

Župan Miran Stanko z letošnjimi občinski nagrajenci (Foto: Občina Krško)

Krško, Brestanica - Na včerajšnji slavnostni seji krškega občinskega sveta v počastitev praznika občine Krško na gradu Rajhenburg v Brestanici je župan Miran Stanko podelil letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Znak Občine Krško so prejeli Jože Požun mlajši, družba Avtoline in Turistično društvo Senovo, so sporočili iz krške občinske uprave.

Župan je v nagovoru orisal dosedanje uspehe in zaključene naložbe v občini ter predstavil načrte za prihodnost. Ob tem je poudaril: »Bistvo nadaljnjega razvoja lokalnih skupnosti je v večplastnosti – saj, kot se je izkazalo v preteklih mesecih, bodo ključni vidiki razvoja predvsem lokalna samooskrba, trajnostni razvoj, varovanje naravnih virov in izraba obnovljivih virov energije. Ponosen sem, da so to smernice, ki smo si jih v naši občini zadali že pred leti. In da smo na pravi poti. Nadaljevati želimo po poti trajnostnega in uravnoteženega razvoja, izkoristiti vse potenciale, ki jih premoremo v znanju, inovativnosti in ustvarjalnosti naših ljudi in organizacij.«

Zlati znak je Senovčan Jože Požun ml. prejel za vsestransko sodelovanje in prispevek k razvoju domačega kraja, družba Avtoline za uspešen razvoj servisnih dejavnosti in Turistično društvo Senovo za ohranjanje turističnega razvoja in dediščine na Senovem.

Letošnja dobitnika Priznanj Občine Krško sta društvo Družina in življenje ob 20-letnici uspešnega dela za gradnjo odnosov med zakonci in v družinah ter družba KIM za 30 let uspešnega gospodarskega razvoja v kovinskopredelovalni industriji.

Med jubilante pa so se vpisali Prostovoljno gasilsko društvo Senovo (90 let), Društvo upokojencev Krško (70 let), Radioklub Krško (60 let), Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Modelarski klub Krško, Poklicna gasilska enota Krško, Športna zveza Krško, Varstveno delovni center Krško – Leskovec (vsi 40 let), Planinsko društvo Videm, Policijsko veteransko društvo Sever Posavje, slaščičarna Jagoda (vsi 30 let), Mladinski center Krško (20 let), Judo klub Krško, Lijamedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo, Mažoretni klub Baton Krško, Mestni muzej Krško, Nogometno društvo Posavje Krško in Športno društvo Sporti.

Slovesnost, ki je zaradi še veljavnih zaščitnih ukrepov po epidemiji potekala v okrnjenem obsegu, je povezovala Bernarda Žarn, z glasbenim programom pa so jo popestrili člani Pihalnega tria Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško Eva Fritz na fagotu, Jakob Ban na klarinetu in Tina Živič na oboi, na navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., foto: Občina Krško

