Družini Dragovan predali denar

5.6.2020 | 16:20

Namestnik poveljnika Gasilske zveze Metlika Srečko Hrastar, predsednica krajevne skupnosti Drašiči Veronika Plut, sekretarka Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič, Petra in Jože Dragovan, predsednica Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik in predsednica krajevne skupnosti Drašiči Veronika Plut (z leve). Foto: M. L.)

Pri Dragovanovih so po požaru že precej obnovili hišo, delajo pospešeno in upajo, da bodo čim prej imeli spet tudi streho za hrano za živali. (Foto: M. L.)

V požaru sta zgorela tudi avtomobila. (Foto: M. L.)

Drašiči - Danes so Dragovanovim v Drašičih izročili denar, ki so ga s pomočjo številnih darovalcev zbrali kot pomoč po požaru.

Dragovanovim so namreč v požaru 25. aprila zgoreli velik del ostrešja stanovanjske hiše, gospodarsko poslopje, dva osebna avtomobila, drvarnica, nakladalka za seno in več kmetijskih priključkov. Rdeči križ Metlika je že nekaj dni po požaru organiziral dobrodelno akcijo za zbiranje denarja za pomoč oškodovani družini.

Akcija še traja do 1. julija, doslej so v njej zbrali 10.780 evrov, ki so jih družini predali, kot rečeno, danes. Kdor bi še želel prispevati denar v akciji, ga nakaže na transakcijski račun Rdečega križa Metlika: 02994-0019199751, sklic: 00 2020 s pripisom »požar«.

Današnje predaje doslej zbranega denarja so se udeležili predsednica in sekretarka Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik in Zalka Klemenčič, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Drašiči Vera Kostelec, predsednica krajevne skupnosti Drašiči Veronika Plut in namestnik poveljnika Gas8lske zveze Metlika Srečko Hrastar.

Jože Dragovan se je zahvalil Rdečemu križu za organiziranje dobrodelne akcije ter vsem posameznikom, organizacijam in podjetjem, ki so se odzvali v akciji in pomagajo z denarjem, delom in drugače. Kot je rekel, je akcija povezala veliko ljudi, ki se za pomoč tudi še posebej medsebojno organizirajo.

M. L.

