V kleti bloka močan nenavaden vonj

5.6.2020 | 18:30

Foto: arhiv DL

Stanovalka bloka v Ragovski ulici v Novem mestu je zjutraj v kletnih prostorih zaznala močan nenavaden vonj. Gasilci GRC Novo mesto so najprej opravili detekcijo plinov. Pri pregledu prostorov so odkrili, da iz štirikolesnika izteka gorivo. Zaustavili so iztekanje, posuli madež z vpojnim sredstvom in ga očistili ter prezračili prostore.

Dve nesreči, dve osebi v bolnišnico

V Gorenjem Vrhpolju sta se okoli 12.45 zaleteli dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenke ter pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi, eno od njiju so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kakšno uro in pol kasneje pa sta dve vozili trčili tudi na cesti Novo mesto – Metlika pri Vinji vasi. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, ki so zavarovali kraj dogodka, na enem vozilu odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreče z nevarnimi snovmi

Okoli 16.30 je neznana snov onesnažila potok Bistrica v Šentrupertu in povzročila penjenje, katerega je bilo opaziti na pregradah potoka do naselja Bistrica. Gasilci PGD Trebnje so ugotovili, da je snov zmešana z vodo, tako da zajezitev in omejevanje s pivniki ter črevesi ni možno. Odvzet je bil vzorec, pogina rib pa na kraju niso opazili. O dogodku so obvestili pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok onesnaženja.

Padel v kleti

Na Kozjanski cesti v Brestanici so ob 8.50 gasilci PGE Krško nudili pomoč krajanu, ki je padel v kleti.

Odprli vrata

Malo po deseti uri so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

M. Ž.